Am Freitag, 13. März, gastiert um 18 Uhr das Jazz Lounge Akestra mit Charlotte Illinger als Sängerin in der Kunsthalle, Große-Perdekamp-Straße 25-27, Recklinghausen.

In dem Exkurs werden Konzeptionselemente aus einer früheren Begegnung aufgegriffen und weiterentwickelt. Hierbei kommt es zu einer Begegnung von Musikern unterschiedlicher Generationen mit unterschiedlichen Erfahrungshorizonten.

Die Stücke lassen Raum für freie Formen künstlerischer Kommunikation, Begegnungen stilistischer Impulse und musikalischer Erfahrungen von Musikern unterschiedlicher Herkunft.

Der Eintritt zum Konzert sowie der Besuch der Ausstellung sind frei.