Was tun, wenn viele Studios den Start eines neuen Films nach dem anderen verschieben? Das Cineworld Recklinghausen lässt sich etwas einfallen. Wer beispielsweise erstmals oder gerne wieder "Harry Potter" auf Großleinwand sehen möchte, kann das vom 18. bis 24. Juni hier erleben. Es gibt über 20 Filme für alle Generationen und Geschmäcker zu sehen. Und: Kirche+Kino meldet sich zurück!

21 Bridges (ab 16): Do (18.6.)-Mi (24. 6.): 20:45 Uhr. Story: Acht Gesetzeshüter wurden in New York erschossen. Für den in Ungnade gefallenen Detective Andre Davis (Chadwick Boseman) ergibt sich dadurch allerdings die große Chance zur Wiedergutmachung - denn er soll die Täter in der Millionenmetropole ausfindig machen. Um Manhattan vom New Yorker Festland abzuschotten, werden zum ersten Mal in der Geschichte alle 21 Brücken geschlossen.

Endstation Sehnsucht (ab 12): Do (18.6.)-Mi (24.6.): 20:15 Uhr. Story: Die kultivierte, aber labile Blanche (Vivien Leigh) sucht Unterschlupf bei ihrer Schwester Stella (Kim Hunter) im schwülen New Orleans. Sie will ihre Vergangenheit vergessen. Als Blanche den schüchternen Mitch (Karl Malden) kennen lernt, träumt sie sogar von einem neuen Leben. Doch Stellas brutaler Ehemann Stanley Kowalski (Marlon Brando) bedrängt Blanche zusehends. - Ein Klassiker der Kinogeschichte.

Harry Potter und der Stein der Weisen (ab 6): Do (18.6.)-Mi (24.6.): 16: 30 Uhr. So hat das Abenteuer angefangen! Harry Potters (Daniel Radcliffe) erfährt an seinem 11. Geburtstag, dass er kein gewöhnlicher Junge ist, sondern ein Zauberer. Gut so, denn jetzt kann er endlich das Haus von seiner lieblosen Tante und dem Onkel verlassen, bei denen er von klein auf gelebt hat. Er besucht von nun an die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, freundet sich mit Ron Weasley (Rupert Grint) und Hermine Granger (Emma Watson) an.

Harry Potter und die Kammer des Schreckens (ab 6): So (21.6.), Mo (22.6.): 16:30 Uhr, Di (23.6.): 16: 30 Uhr, 19:30 Uhr, Mi (24.6.): 16:30 Uhr. Am Ende des ersten Schuljahres stand Harry (Daniel Radcliffe) dem bösen Lord Voldemort gegenüber und hat es knapp geschafft, mit dem Leben davon zukommen. Nun, vor Beginn des zweiten Schuljahres, versucht jemand hartnäckig, ihn von der Zaubererschule fernzuhalten.

Knives Out - Mord ist Familiensache (ab 12): Fr (19.6.), Sa (20.6.), Mo (22.6.), Mi (24.6.): 20:15 Uhr. Schön-schräge Satire mit Starbesetzung und Agatha-Christie-Charme: Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Christopher Plummer und Toni Colette sind super.

Just Mercy (ab 12): Do (18.6.)-Mi (24.6.): 19:30 Uhr, außer am Sonntag, 21. Juni. Wie war das noch mit Schwarzen, Polizei und Justiz in den USA? Packender Film, brandaktuell.

Latte Igel und der magische Wasserstein (ab 0): Do (18.6.)-Mi (24.6.): 14:45 Uhr.

Gremlins - Kleine Monster (ab 16): Do (18.6.)-Mi (24.6.): 18 Uhr.

Rettet den Zoo (ab 6): Do (18.6.)-Mi (24.6.): 17:23 Uhr.

Mina & die Traumzauberer (ab 0): Do (18.6.)-Mi (24.6.): 14:20 Uhr, 17: 15 Uhr (neu!)

Der Spion von nebenan (ab 12): Do (18.6.)-Mi (24.6.): 17:10 Uhr

Narziss und Goldmund (ab 12): Fr/So/Di (12.6./14.6./16.6.): 20:15 Uhr

Onward: Keine halben Sachen (ab 6): Do (18.6.)-Mi (24.6.): : 15 Uhr, 17:40 Uhr. Wunderbarer Animationsfilm, sehr skurril und liebenswert.

Die Känguru Chroniken (ab 0): Do (18.6.)-Mi (24.6.): 15:30 Uhr, 18 Uhr.

Chaos auf der Feuerwache (ab 0): Do (18.6.)-Mi (24.6.): 14:30 Uhr.

The Gentlemen (ab 16): Do (18.6.)-Mi (24.6.): 20:30 Uhr. (außer am Dienstag, 21. Juni) Lakonischer Guy-Ritchie-Humor.

Lassie - Eine abenteuerliche Reise (ab 0): Do (18.6.)-Mi (24.6.): 14:10 Uhr.

Sonic the Hedgehog (ab 6): Do (18.6.)-Mi (24.6.): 15:15 Uhr.

Nightlife (ab 12): Do (18.6.)-Mi (24.6.): 20 Uhr.

Der Unsichtbare (ab 16): Do (18.6.) -Mi (24.6.): 19:45 Uhr.

Kirche + Kino: Die schönste Zeit unseres Lebens (ab 6): Mi (24. 6.): 19:45 Uhr. Story: Der zynische Comiczeichner Victor (Daniel Auteuil) ist ein negativer Mensch, der mit seiner Schwarzmalerei alle anderen in seinem Umfeld runterzieht. Auch seine Ehefrau Marianne (Fanny Ardant) kommt nicht mehr mit dem Strudel der schlechten Gefühle ihres Mannes klar und betrügt ihn mit dessen bestem Freund François (Denis Podalydès). Victor derweil hat nur einen Wunsch: Er will wieder 25 sein und den Tag in den 70ern erneut erleben, an dem er seine Frau kennengelernt hat. Victor probiert prompt eine neue Geschäftsidee aus und lässt sich mithilfe von Antoines (Guillaume Canet) Firma „Time Travellers“ mittels Schauspielern und Kulissen an genau diesen Tag zurückversetzen. Doch es wird gefährlich, als die perfekte Illusion mit der Darstellerin Margot (Doria Tillier) einfach zu schön wird, um sie wieder loszulassen. Victor scheint bald nicht mehr bereit, die rote Pille zu nehmen ...

Maßnahmen und Tickets

Mund-Nasen-Schutz sind Pflicht bis zum Sitzplatz. Abstandsgebot einhalten. Die Kontaktdaten (Name, Wohnort, Telefonnummer, Unterschrift) werden - wie in Gaststätten - erfasst. Infos im Netz: www.cineworld-recklinghausen.de, Telefon 02361/ 93 13 20.