Erotische Verstrickungen, "La Traviata" aus der New Yorker Met und weitere Schmankerln bietet das Cineworld Recklinghausen vom 3. bis zum 9. September. Hier der Überblick.

After Truth (ab 12): Die Fortsetzung von "After Passion" Story: Nachdem Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) sie einfach zu sehr verletzt hatte, beschloss Tessa (Josephine Langford), die Beziehung mit ihm zu beenden. Sie will nur noch zurück in ihr altes Leben. Wenn da nicht diese böse Lust wäre.

MET Sommer-Opernfestival: La Traviata (Guiseppe Verdi) (Ab 0): Sonntag, 17 Uhr. La Traviata dürfte wahrscheinlich neben Mozarts „Zauberflöte" die beliebteste aller Opern sein. Die „Walzeroper" - ursprünglich wollte Verdi ihr den Titel „Amore e morte" geben - erzählt in betörendem Dreivierteltakt eine bewegende Geschichte um Liebe und Tod, in der Opernliteratur geradezu unzertrennlich. Unvergleichliche Melodien garantieren ein atemberaubend gefühlvolles Opernerlebnis. Eine Neuinszenierung mit Traumbesetzung! Aufzeichnung mit Diana Damrau und Juan Diego Flórez. Dirigent: Yannick Nézet-Séguin

Mein erster Kinobesuch: "Der kleine Eisbär 2 - Die geheimnisvolle Insel" (Ab 0): Sonntag, 11 und 11.30 Uhr. Für die Allerkleinsten und dern Eltern ist dieses Film ein ganz besonderes Vergnügen,.

Die Boonies - Eine bärenstarke Zeitreise (ab 6): Aus China stammt dieser spannende und witzige Animationsfilm.

Still Here (ab 12): Der Chronicle-Journalist Christian Baker (Johnny Whitworth) soll den Fall des vermissten zwölfjährigen afroamerikanischen Mädchens Monique Watson (Zariah Singletary) aus Brooklyn aufarbeiten. Darauf hat er zunächst gar keinen Bock und schlampt. Sonntag um 20.45 Uhr.

Tenet (ab 12): Dieser neue Film von Meisterregisseur Christopher Nolan wurde mit Spannung erwartet: Ein CIA-Agent (John David Washington) wird nach einem Einsatz bei einem Terroranschlag auf die Kiewer Oper enttarnt und überwältigt. Selbst unter Folter weigert er sich jedoch, seine Kollegen zu verraten und nimmt sich selbst das Leben - oder glaubt das zumindest. In Wahrheit hat er so einen ultimativen Test bestanden. Bald darf er den Dritten Weltkrieg verhindern. Mit Kenneth Branagh, Robert Pattinson und Elizabeth Debicki.

14 Produktionen stehen zur Auswahl

Außerdem läuft: Follow Me (ab 16); I Still Believe (ab 6); Max und die Wilde 7 (ab 0); The Secret - Traue dich zu träumen (ab 12); Scooby! - Voll verwedelt (ab 6); Meine Freundin Conni - Geheimnis um Kater Mau (ab 0); Takeover - Voll vertauscht (ab 0)

Kontakt/ Tickets

Cineworld Recklinghausen, Kemnastraße 3, 45657 Recklinghausen

Telefon: 02361 931320

Im Netz: cineworld-recklinghausen.de/cineworld-recklinghausen