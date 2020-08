Das Programmheft für die städtischen Konzert- und Theaterveranstaltungen liegt vor und bietet auch in Zeiten von Corona und unter Einhaltung aller Maßnahmen auf Basis der aktuellen Corona Schutzverordnung des Landes jede Menge Kultur.

Den fulminanten Auftakt der neuen Saison gestaltet die Neue Philharmonie Westfalen mit einem Konzert, das in die Neunziger Jahre führt. Aufgrund der verringerten Saalkapazität wird die musikalische Zeitreise an gleich zwei Tagen aufgeführt.

Musikalische Reise in die 90er Jahre

Das Orchester taucht mit Solisten, Band und Publikum tief in die Neunziger ein. Jede Menge Hits von Sting, Robbie Williams oder Oleta Adams sowie die besten Songs aus der Welt der Boy- und Girlgroups sind zu hören und natürlich wird auch der Britpop mit Musik von Bands wie Oasis oder The Verve nicht fehlen.

Die kostenlose Broschüre, die an vielen Stellen in der Stadt ausliegt, bietet ausführliche Informationen zum Programm. Es beinhaltet sechs spritzige und turbulente Komödien im Ruhrfestspielhaus und vier Boulevardstücke im Bürgerhaus Süd. Hier sind unter anderem Marie Theres Relin, Jochen Busse, Hugo Egon Balder, Kim Fisher, Charlotte Heinke und Max von Thun auf der Bühne zu erleben.

Programm und Tickets