Die besten Geschichten sind so bunt wie das Leben. Am besten exklusiv erzählt. Ganz nah dran. Mit vielen Fakten, aber auch Tiefe, Herz und Seele. Das ist es, was Journalisten und Journalistinnen

suchen und was Hörer und Leser gleichermaßen fasziniert. Beim Storytelling geht es darum, relevante Fakten objektiv und sachlich so zu arrangieren, dass sie vom Publikum ganz natürlich

aufgenommen werden können, so als ob ein guter Freund jemandem eine Geschichte erzählt. Sie

werden exemplarisch mit human touch erzählt und mit einem guten Timing auf den Punkt gebracht. „Storytelling“ bedeutet, Stoffe zu personalisieren und an einem "Helden" entlang gut nachvollziehbar

und auch spannend zu erzählen. Dieser Kurs führt in die Stilform des Storytellings ein, vermittelt die wesentlichen Bausteine und macht Übungen mit Ipads direkt "in real location" der Ausstellung

"Geschichten aus dem Paulusviertel", um Meldungen, Moderationen und kurze Geschichten authentisch, weil reportagig mitten aus dem Leben und der jeweiligen Thematik, erzählen zu können.

In Podcasts, Blogs oder auf youtube und anderswo. Dozent Peter Sauer ist langjähriger Lokaljournalist, Hörfunkprofi und crossmedialer „Geschichtenerzähler“.

Leitung: Peter Sauer Hörfunk- und Print-Journalist, Mediencoach aus Emsdetten

Termin: Donnerstag, 23. Juli 2020 von 10 bis 16 Uhr

Treffpunkt: Institut für Stadtgeschichte, Hohenzollernstraße 12, 45659 Recklinghausen

Entgeld: 35€ pro Teilnehmer

Für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene

[Kooperation mit VHS Recklinghausen

Anmeldung unter: vhs@recklinghausen.de oder 02361 502000

FOTO: Moritz Gastreich