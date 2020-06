Der 21. Juni (Sonntag) wird ohne Frage ein ganz besonderer Tag. Nicht nur, dass es der fast längste Tag des Jahres sein wird, nein, das Autokino Recklinghausen wartet mit einem ganz besonders sehens- und hörenswertem Konzert auf: Floyd Side Of The Moon gibt sich die Ehre.

Floyd Side Of The Moon, eine der versiertesten Pink-Floyd-Tribute-Bands der Republik, klotzt und kleckert nicht. Das letzte Konzert - wen wundert's - liegt nun schon ein wenig zurück, war aber dafür ein ganz besonderes, wie sich der in Recklinghausen lebende Keyboarder Marius Ader gern erinnert: "Ende Februar spielten wir zum allerersten Mal in Hemer. Niemand von uns hatte besondere Erwartungen. Es galt, einen neuen Markt zu erschließen. Dass da am Ende über 500 Menschen waren, die uns feierten, war eine großartige Sache. Das mit der Erschließung des Marktes ist uns ganz gut gelungen!"

Auf dem Palmkirmes-Gelände

Die konzertlose Zeit nagte seit diesem tollen Gig an Floyd Side Of the Moon, so dass man sich jetzt darauf besann, endlich wieder loszulegen. "Es ist unser erster Gig dieser Art. Und natürlich haben wir uns was ganz Besonderes für den Abend überlegt. Wir werden in Recklinghausen eine gigantische Videoinstallation präsentieren. Den Fans soll das Gefühl vermittelt werden, Zeuge oder sogar Teil eines Live-Videos zu sein."

Hierfür bedient sich Floyd Side Of The Moon einer zirka 100 Quadratmeter großen Leinwand. Die Kosten hierfür sind immens, aber "für unsere Fans lohnt der Aufwand", wie Marius Ader weiter ausführt. Man darf also sehr gespannt sein auf den 21. Juni, den fast längsten und vielleicht sogar besten Tag des Jahres.

Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets kosten 15 Euro auf den Vorder- und 10 Euro auf den Rücksitzen der Fahrzeuge. Durch die Corona-Lockerungen ist sogar das Aussteigen wieder erlaubt. Allerdings ist darauf zu achten, dass Ansammlungen von zehn Personen nicht überschritten werden. Saatbruchgelände an der Vestlandhalle in Recklinghausen.

Tickets

Tickets gibt es auf www.vestapp.de oder an der Abendkasse. Auch für das leibliche Wohl der Zuschauer ist nach den Lockerungen wieder gesorgt.

Weitere Infos unter: floydside.de/veranstalter