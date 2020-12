Weihnachten 2020 wird anders! In Corona-Zeiten ist das klar. Die Kirchengemeinden im Kreis Recklinghausen stehen in diesem Jahr vor großen Herausforderungen. Es gibt nur begrenzte Plätze in den Kirchen bei den Weihnachtsgottesdiensten. Maskenpflicht, Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen schrecken zudem viele vor dem Kirchenbesuch ab.

Das vom Bistum Münster in diesem Jahr mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnete Radioformat "KwieKIRCHE" möchte da eine Lücke schließen. Erstmals in der Geschichte des Lokalsenders Radio Vest wird es an Heiligabend einen Radio-Gottesdienst zu hören geben. Oliver Kelch, Kopf des Radioformats "KwieKIRCHE", plant mit seinem Team einen Wort-Gottesdienst mit Impulsen, Lesungen, weihnachtlicher Musik von Klassikern über Taizé bis hin zu modernen Weihnachtstiteln und natürlich der Weihnachtsgeschichte und einem Weihnachtssegen. Der wird von Propst Jürgen Quante gesprochen. "Wir sind dankbar, das unser Kreisdechant dieses wichtige Segensgebet spricht. In diesen Zeiten ist es besonders wichtig, Impulse zu setzen, Unterstützung zu geben.", so Oliver Kelch, der seit Anfang 2018 Theologie im Fernstudium studiert.

Ann-Christin Bergau vom Verein Bürgerfunk Recklinghausen e.V.: "Wir sind dem Team von Radio Vest dankbar. Ein Radiogottesdienst am 24. Dezember um 20 Uhr ist ein absolutes Novum, hat es in 30 Jahren Lokalradio im Kreis Recklinghausen noch nicht gegeben. Wir sind uns der großen Verantwortung bewusst und werden die Hörerinnen und Hörer nicht enttäuschen."

Und die HörerInnen können mitmachen, sind aufgerufen, Ihre persönlichen Fürbitten einzureichen. Diese werden dann im Radiogottesdienst eingebunden und verlesen, so Kelch: "Bis zum 4. Advent können Fürbitten über unsere Internetseite eingereicht werden. Auf www.KwieKIRCHE.de finden sich dazu alle Informationen.

Das Bürgerfunkmagazin „KwieKIRCHE“ sendet seit Anfang 2019 alle 14 Tage montags auf Radio Vest ein kirchliches Magazin. Seit dem 1. Dezember gibt es den AdventsPodLender – ein Advents-Podcast-Angebot. Die Zugriffe sind gut. Jeder Podcast wird am Starttag gut 100-mal angehört. Die Nikolausandacht wurde bereits mehr als eintausendmal abgerufen.

Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und auf www.KwieKIRCHE.de. Dort steht übrigens am Heilig Abend auch der Gottesdienst zur Verfügung.