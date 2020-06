Das Cineworld Recklinghausen, einziges Großkino im Kreis, zeigt vom 11. bis 17, Juni folgende Filme.

Programm im Überblick

Just Mercy (ab 12): Do (11.6.)-Mi (17.6.): 16:45, 19:30 Uhr.

Latte Igel und der magische Wasserstein (ab 0): Do (11.6.)-Mi (17.6.): 14:30 Uhr.

Die Brücken am Fluss (ab 12): Do (11.6.)-Mi (17.6.): 19:45 Uhr.

Gremlins - Kleine Monster (ab 16): Do (11.6.)-Sa (13.6.): 1(, 20:45 Uhr, So (14.6.): 20:45 Uhr, Mo/Di (15.6./16.6.): 198, 19:45 Uhr, Mi (17.6.): 20:45 Uhr.

Rettet den Zoo (ab 6): Do (11.6.)-Mi (17.6.): 17:20 Uhr,20:30 Uhr.

Mina & die Traumzauberer (ab 0): Do (11.6.)-Mi (17.6.): 15:15 Uhr, 17: 45 Uhr (neu!)

Der Spion von nebenan (ab 12): Do (11.6.)-Mi (17.6.): 17 Uhr

Narziss und Goldmund (ab 12): Fr/So/Di (12.6./14.6./16.6.): 20:15 Uhr

Onward: Keine halben Sachen (ab 6): Do (11.6.)-Mi (17.6.); 15 Uhr, 17.:30 Uhr

Die Känguru Chroniken ((ab 0): Do (11.6.)-Mi (17.6.): 15:30 Uhr, 18 Uhr.

Chaos auf der Feuerwache (ab 0): Do (11.6.)-Mi (1076.): 14:15 Uhr.

The Gentlemen (ab 16): Do (4.6.)-Mi (10.6.): 20:15 Uhr

Lassie - Eine abenteuerliche Reise (an 0): Do (11.6.)-Mi (17.6.): 14 Uhr

Sonic the Hedgehog (ab 6): Do (11.6..)-Mi (17.6.): 14:40 Uhr.

Nightlife (ab 12): Do (11.6.)-Mi (17.6.): 20 Uhr

Pavarotti (ab 12): So//Mi (11.6./17.6.): 17:45 Uhr

Der Unsichtbare (ab 16): Do (11.6.) -Mi (17.6.): 20:15 Uhr

Maßnahmen beachten

Fest steht, dass sich sowohl Mitarbeiter wie Zuschauer stramm an Vorsichtsmaßnahmen halten müssen. Nur mit Mund-Nasen-Schutz geht es ins Kino und dann in die Säle. Desinfektionsmittel müssen benutzt werden. Abstand ist einzuhalten. Sitzt man im Kinosaal auf seinem Platz, darf die Maske abgenommen werden.

Nur ein Viertel aller Plätze kann wegen des Abstandgebots genutzt werden. Wichtig: Wie auch in den Gaststätten, werden die Kontaktdaten (Name, Wohnort, Telefonnummer, Unterschrift) des Publikums erfasst.

Infos

Im Netz: www.cineworld-recklinghausen.de

Cineworld Recklinghausen, Kemnastraße 3-3a, 45657 Recklinghausen.

0 23 61/ 93 13 20