Wem's zu heiß sein sollte: Im klimatisiertem Cineworld Recklinghausen lässt es sich gut aushalten. Hier der Programm-Überblick vom 13. bis 19. August.

I Still Believe (ab 6): Jeremy Camp (K.J. Apa) ist ein aufstrebender christlicher Musiker und hat sich Hals über Kopf in Melissa verliebt. Obwohl Melissa (Britt Robertson) an Eierstockkrebs erkrankt ist und die beiden Verliebten erst Anfang 20 sind, heiratet das Paar gegen den Willen von Freunden und Familie. Kurz nach den Flitterwochen bekommen Jeremy und Melissa eine furchtbare Diagnose: Der Krebs hat gestreut. Die Musik hilft dem Paar, seine Hoffnung, seinen christlichen Glauben und seinen Lebensmut zurückzugewinnen. Aber ist ihre wirklich Liebe stark genug, damit sie gemeinsam bis ans Ende gehen? Do-Mi, jeweils um 14:30/17:15 und 20 Uhr

The Witch next Door (ab 16): Ben (John-Paul Howard) soll über den Sommer bei seinem Vater Liam (Jamison Jones) wohnen und dort am örtlichen Yachthafen mitanpacken, um die kürzliche Trennung seiner Eltern zu verarbeiten. Nach und nach merkt Ben, dass im Haus der Nachbarn seines Vaters etwas Merkwürdiges vor sich geht: Seit Nachbarsmutter Abbie (Zarah Mahler) einen Hirsch angefahren hat, scheint sie von einer bösartigen Hexe besessen zu sein... Grusical, Do-Mi, jeweils um 20:30 Uhr

Inception (ab 12, aber nichts für Kinder): Vor genau zehn Jahren kam dieses opulente und spannende Werk in die Kinos – und nur auf großer Leinwand entfaltet sich die ganze Wucht dieses Meisterwerks. Regie: Christopher Nolan. Leonardo DiCaprio spielt in dem Film einen Extraktor. In den Träumen seiner Opfer fahndet er nach Wirtschaftsgeheimnissen, um sie dann gewinnträchtig weiterzuverkaufen. Doch er steht auf der Abschussliste diverser Konzerne und darf nicht zurück in die USA, wo seine kleinen Kinder auf ihn warten. - Was ist die Wahrheit? Gänsehaut-Film mit Starbesetzung, darunter Ken Watanabe, Cillian Murphy, Marion Cotillard, Ellen Page, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy und Michael Caine. Fr, Sa und Di, jeweils um 19:30 Uhr

Der Herr der Ringe – Die zwei Türme (ab 12): Auch für diesen Klassiker des Fantasy-Genres gilt, dass dieser Film auf großer Leinwand puren Genuss bedeutet. Im zweiten ´Teil der Tolkien-Sage, verfilmt von Peter Jacksond, hat soch der Weg der Gefährten sich geteilt. Ringträger Frodo (Elijah Wood) und sein treuer Begleiter Sam (Sean Astin) treffen in den Bergen von Emyn Muil auf Gollum (Andy Serkis), dem einst Bilbo Beutlin (Ian Holm) den Einen Ring wegnahm. Gollums Versuch, den mächtigen Ring von Frodo zu stehlen, misslingt, doch die Hobbits bringen es nicht übers Herz, die Kreatur zu töten. Währenddessen folgen Aragorn (Viggo Mortensen), Elben-Bogenschütze Legolas (Orlando Bloom) und Zwerg Gimli (John Rhys-Davies) den Spuren der von Orks verschleppten Hobbits Merry (Dominic Monaghan) und Pippin (Billy Boyd). Im Menschenkönigreich Rohan ersuchen sie Unterstützung. Fr, So und Di, jeweils um 18:30 Uhr

Irresistible - Unwiderstehlich (ab 6): Polit-Komödie mit Steve Carell und Rose Byrne. Do-Mi, jeweils um 19:45 Uhr

Max und die Wilde 7 (ab 0): Der neunjährige Max (Jona Eisenblätter) findet in einem Altenheim tolle neue Freunde. Klassefilm mit Uschi Glas, Thomas Thieme und Günther Maria Halmer. Do-Mi, jeweils um 15:15 und 17 Uhr

The Secret - Trau dich zu träumen (ab 12): Tränendrücker mit Katie Holmes und Josh Lucas. Do-Mi, 17:45 und 20:15 Uhr

The Song of Names (ab 6): Packender Film mit Tim Roth und Clive Owen. So/Di um 17:45 Uhr

The King of Staten Island (ab 12): Do/So/Mo/Mi , jeweils um 19:30 Uhr

Edison - Ein Leben voller Licht (ab 6), Do-Di (außer So/Di), jeweils um 18 Uhr

The Virgil - Die Totenwache (ab 16), Do-Mi (außer Fr/So), jeweils um 20:45 Uhr

Into The Beat - Dein Herz tanzt (ab 0), Do-Mi (außer Fr/So), 14:45 Uhr

Marie Curie - Elemente es Lebens (ab 12), Mi-Do, (außer Fr+So), jeweils um 18 Uhr

Unhinged - Außer Kontrolle (ab 16), Do-Mi, 20:45 Uhr

Takeover (ab 0): Do-Mi, 15:30 Uhr

Meine Freundin Conni (ab 0): Do-Mi, 14:45 und 16:45 Uhr

Scooby! (ab 6), Do-Mi, jeweils um 14 Uhr, 16:15 Uhr und 18:30 Uhr (außer Di)So auch um 17:30 Uhr, Do-Mi auch um 18:30 Uhr (außer So+Di)

Onward (ab 6), Fr/So/Di, jeweils um 14:15 Uhr

Paw Patrol: Mighty Pups (ab 0), Do-Mi, jeweils um 14:15 und 16 Uhr