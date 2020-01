Am Donnerstag, 16. Januar, ist um 20.30 Uhr "Reiner Witzel & Hausband" als Opener bei der Jazz-Session in der Altstadtschmiede, Kellerstraße 10, zu hören.

Der Düsseldorfer Saxophonist Reiner Witzel gehört seit vielen Jahren zu den aktiven Stimmen der internationalen Jazzszene. Er studierte Saxophon in Köln und New York, war Stipendiat des Kultusministeriums und erhielt zahlreiche Preise, unter anderem den Hennessy-Jazz-Award. Konzertreisen führten ihn in die ganze Welt. Er spielte auf vielen namhaften Jazzfestivals (zum Beispiel Montreux, San Jose, Odessa, Yaounde, Montevideo), veröffentlichte zahlreiche CDs unter eigenem Namen ("Witzel`s Venue", "Drei im roten Kreis" unter anderem mit David Sanborn, Vernon Reid, Lew Soloff) .

Konzerte und CD-Aufnahmen brachten ihn mit Musikern und Bands aus Jazz und Pop wie dem Gil Evans Orchestra, Richie Beirach, Defunkt, Fela Kuti, Roger Cicero, Udo Lindenberg, Sascha, Xavier Naidoo und vielen anderen zusammen.

Als Dozent für Saxophon unterrichtet er an den Musikhochschulen Maastricht, Düsseldorf und Frankfurt .

Der Eintritt ist frei.