Am Donnerstag, 9. Januar, findet um 20.30 Uhr eine Jazz-Session in der Altstadtschmiede, Kellerstraße 10, statt.

Diesmal wird das Jazz-Trio "The Spam" mit Oliver Schroer am Piano, Patrick Siewert am Bass und Wilm Flinks an den Drums, als Opener zu hören sein.

Die Band versteht sich als Verwirklichung der musikalischen Vorstellungen der drei Instrumentalisten für ein modernes Trio. So gehen die drei Protagonisten unvoreingenommen und direkt an die Verbreitung ihrer Nachricht und es entstehen einfallsreiche, progressive und intensive Klangwelten. Ihre Stücke verschmelzen mühelos Jazz, Jungle, Funk und Soul sowie Elemente aus Afro und Minimal Music. Sie bleiben dabei ehrlich und originell.

Der Eintritt ist frei.