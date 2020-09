Der rote Teppich ist wieder ausgerollt - in Recklinghausen werden Preise vergeben. Das Kirchliche Filmfestival lockt und außerdem gibt es ein sattes Filmprogramm für jedes Alter und jeden Geschmack.

Brave Mädchen tun das nicht (ab 12): Eigentlich hat die Violinistin Lucy Neal (Lucy Hale) ihr Leben voll im Griff. Sie hat sich so unter Kontrolle, dass sie eigentlich nichts erschüttern kann - eigentlich! Denn sie erwischt ihren Freund Jeff (Stephen Friedrich) mit einem Pornofilm, was Lucys heile Welt ganz schön ins Wanken bringt. Jeff macht kurzen Prozess, bezeichnet Lucy als verklemmt und trennt sich von ihr. Dass sie verklemmt sein soll, kann die Musikerin nicht auf sich sitzen lassen. Von nun an geht es für Lucy in Stripclubs, Sexshops und Pornomessen und dabei stellt sie fest, dass man nicht nur viel über das sexuelle Vergnügen lernt, sondern auch eine Menge über die wahre Liebe. Do-Mi, 21 Vorstellungen

Oops! 2 - Land in Sicht (ab 0): Nach über 147 Tagen auf dem Wasser neigen sich die Nahrungsreserven auf der Arche Noah allmählich ihrem Ende entgegen. Für die Köche Dave und Kate stehen nun harte Zeiten an... Do-Mi, 14 Vorstellungen

Preview: Jim Knopf und die Wilde 13, vor Bundesstart ist dieser familienfreundliche Film am Sonntag um 14.30, 16.15 und 17.15 Uhr im Cineworld zu sehen.

Just4Women: Gott, du kannst ein Arsch sein! (ab 6): Mittwoch, 30. September, um 20.15 Uhr.

Kirchliches Filmfestival

Es sind herausragende, außergewöhnliche, aufwühlende, diskussionswürdige Filme. Es gibt nach jeder Vorstellung die Möglichkeit zum Gespräch. Hier das Programm im Überblick:

Frau Stern (ab 12), Fr um 18.30 Uhr

Die Unbeugsamen (ab 12): Fr um 19.30 Uhr

Invisible Sue - Plötzlich unsichtbar (ab 6): Sa um 14.30 Uhr (Kinder- und Jugendfilmpreis)

Gipsy Queen (ab 12): Sa um 19.30 Uhr (Hauptpreis)

Regeln am Bord, bei hoher Geschwindigkeit (ab 12): So um 16.30 Uhr

Nur ein Augenblick (ab 16): So um 19 Uhr

Literaturtage RE: Der Junge muss an die frische Luft, Mo um 17.30 Uhr

Und das läuft auch noch

Love Sarah - Liebe ist die wichtigste Zutat (ab 0): Do/ Mo/ Di, 20.30 Uhr.

Hallo Again - Ein Tag für immer (ab 6): Do-Mi, 12 Vorstellungen

The New Muntants (ab 16): Do-Mi, 13 Vorstellung

After Truth (ab 12): Do-Mi, 26 Vorstellungen

Die Boonies - Eine bärenstarke Zeitreise (ab 6): Do-Mi, jeweils um 15.30 Uhr

Tenet (ab 12): Do-Mi, jeweils um 17.30 und 20 Uhr

Follow Me (ab 16): Do-Mi, jeweils um 20.45 Uhr (außer So)

Max und die Wilde 7 (ab 0): Do-Mi, jeweils 15 Uhr (außer Sa und So)

Scooby! - Voll verwedelt (ab 6): Do-Mi, sechs Vorstellungen

Meine Freundin Conni - Geheimnis um Kater Mau (ab 0): Do-Mi, jeweils um 14:30 Uhr

Kontakt/Tickets:

Cineworld Recklinghausen, Kemnastraße 3, 45657 Recklinghausen, Telefon: 02361/931320. Im Netz: cineworld-recklinghausen.de