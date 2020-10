Kaum ein Journalist ist ein so guter und intimer Kenner des rechtsextremistischen Milieus in Deutschland wie Olaf Sundermeyer, dessen Buch „Gauland. Die Rache des alten Mannes“ reichlich Wellen schlug.



Sundermeyer, zuletzt häufig zu Gast in Polit-Talkshows, kommt auf Einladung der VHS Waltrop am 5. November in die Hebewerksstadt. Aufgrund der Kooperation mit dem Theodor-Heuss-Gymnasium und dem Verein „Bildung+“ finden Lesung, Vortrag, Diskussion an jenem Donnerstag um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums statt.

Stresstest für die Demokratie

Der Abend steht unter dem Titel „Gauland & Co.“ Stresstest für die Demokratie“. Sein Buch über Gauland war ein Bestseller in der kritischen Polit-Szene. Mit dem bundesweiten Aufstieg der AfD hat sich die politische Landschaft in Deutschland grundlegend verändert. Nach langen Jahren der Konsensfähigkeit erscheinen Politik und Gesellschaft tief zerrissen und gespalten. Viele besorgte Bürger sehen das demokratische System in Gefahr. Welches Gedankengut, welche Strukturen und Gefahren kennzeichnen Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus? Wie kann das weitere Auseinanderdriften der Gesellschaft verhindert werden?

Es gehe, so Sundermeyer in seinem jüngsten Buch, Gauland & Co. schon lange nicht mehr um das Wohl Deutschlands, aber ihr Vorgehen wird zum Stresstest für unsere Demokratie. Sundermeyers ungewöhnliche Biografie führte ihn in die Redaktionen von FAZ und RBB und brachte ihm 2014 den deutsch-polnischen Tadeusz-Mazowiecki-Preis ein.

Innere Sicherheit als Fachgebiet

Themen der inneren Sicherheit, wie Extremismus, Kriminalität und Gewalt im Fußball, sind sein journalistisches Fachgebiet. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte sind Pegida sowie das NPD-Verbotsverfahren. Sundermeyer ist Autor mehrerer Bücher.

Karten im Vorverkauf gibt es für 9 Euro (6 Euro für Schüler/ Studenten). Aus Pandemiegründen wird eine Voranmeldung (VVK) empfohlen. Abendkassentickets kosten 11 Euro. Anmeldungen nimmt die VHS persönlich in der Ziegeleistraße 14, in Waltrop, telefonisch unter 02309/9626-0, per Fax an 02309/9626-20 oder per E-mail an vhs@vhs-waltrop.de an.