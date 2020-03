Das Bürgerfunk-Magazin „KwieKIRCHE“ bietet ab sofort bis auf Weiteres ein spirituelles Angebot am Sonntag Abend an.

„In Zeiten der Corona-Krise, geschlossener Kirchen, abgesagter Gottesdienste und drohender Ausgangssperren ist es wichtiger denn je, den Bürgerinnen und Bürgern ein spirituelles Angebot zu geben. Dieses ermöglichen wir mit der Radiosendung ab Sonntagabend.“, so Oliver Kelch.

Der Recklinghäuser, der in einer Pfarrei in Herten sowie alsMultimediaredakteur für das Domradio in Köln tätig ist, hatte die Idee zu diesem multimedialem Angebot. Der Lokalsender Radio Vest dient als Plattform, das Format zu senden und hat sehr kurzfristig seine Zusage gegeben.

Jeden Sonntag um 20.00 Uhr strahlt „KwieKIRCHE“ das Format „IMPULSE“ über Radio Vest aus. Kirchengemeinden aus dem Kreis Recklinghausen steuern Gebete, Andachten, Impulse und spirituelle Texte bei.

Die folgenden Kirchengemeinden und Einrichtungen haben Ihre Teilnahme bereits zugesagt:

22. März Propsteipfarrei St. Peter Recklinghausen

29. März Pfarrei St. Antonius Herten

05. April Notfallseelsorge Emscher-Lippe

12. April Evangelische Kirchengemeinde Herten-Mitte

19. April St. Michael Recklinghausen

26. April Evangelische Kirchengemeinde Herten-Disteln

Nach der Ausstrahlung liegt die Sendung auch in der Mediathek von NRWision zum Abruf bereit. Auf www.kwiekirche.de sind diese dann jederzeit zu finden. Über diese Internetseite hat man auch die Möglichkeit, Fürbitten online zu übermitteln. Diese werden dann in die Sendungen eingebunden.

„Mit der Idee haben wir offensichtlich bei Kirchen „offene Türen“ eingerannt. Es kommt sehr gut an. Das Projekt ist zunächst bis Ende April 2020 angedacht, eine Verlängerung ist nicht auszuschließen. Wir entscheiden je nach Entwicklung spontan.“, so Ann-Christin Bergau vom Bürgerfunk Recklinghausen e.V. Der Bürgerfunkverein ist Produzent von „KwieKIRCHE“.

KwieKIRCHE sendet generell seit Januar 2019 monatlich mehrere Sendungen mit kirchlichem Schwerpunkt und verzeichnet zahlreiche positive Rückmeldungen zu diesem Format. Im vergangenen Jahr war das Format auf der Vorschlagsliste für den Medienpreis der Deutschen Bischofskonferenz. In diesem Jahr steht es in der Auswahl für den Bürgermedienpreis 2020 der Landesanstalt für Medien NRW. Die Preisverleihung wurde wegen der Coronakrise bis auf Weiteres abgesagt.