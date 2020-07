In der zweiten Woche der Sommerferien bietet die Kunsthalle Recklinghausen in Kooperation mit dem Institut für Kulturarbeit im Rahmen des Projekts Kultur-Rucksack NRW einen Trickfilmworkshop für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren an.

Die Kinder lernen die aktuelle Ausstellung "Über dich freuet sich die ganze Schöpfung…" in der Kunsthalle kennen und erfahren Wissenswertes zum Thema Ikonen.

Passend zur Ausstellung suchen sie sich ein Thema aus und erstellen einen Trickfilm in Stop-Motion-Technik. Dieser kann von den Heiligenlegenden der Vergangenheit ebenso inspiriert sein wie von den Heldengeschichten der Gegenwart. Eigene Figuren werden erdacht, gestaltet und mittels Stop-Motion-Technik zum Leben erweckt. Auch die Trickbox kommt zum Einsatz.

Der Workshop unter der Leitung von Dr. Johanna Beate Lohff und Saridi findet von Dienstag, 7., bis Freitag, 10. Juli, jeweils von 11 bis 15 Uhr in der Kunsthalle Recklinghausen, Große-Perdekamp-Straße 25-27, statt.

Praktischer Teil in der VHS

Bitte einen Mund-Nasen-Schutz sowie etwas zu Essen und zu Trinken für die Pausen mitbringen. Der praktische Teil wird in der Volkshochschule stattfinden.

Weitere Informationen und Anmeldung in der Kunsthalle unter Tel. 02361/ 501935 oder per E-Mail an info@kunst-re.de.