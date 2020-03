Der 40. Recklinghäuser Kunst und Handwerkermarkt stimmt die Besucher in die neu farbenfrohe Jahreszeit ein. Neben den Handwerklichen Exponaten wurden auch Köstlichkeiten wie Oele Gewürze, Honig, Marmelade, Käse und Wein und Bier gezeigt.

In großer Menge waren an diesem Wochende die Osterhasen Unterwegs. In alles Farben und Formen mit unterschiedlichen Materialen zeigten sich die Langohren im Ruhrfestspielhaus.