Ein Spaß für die ganze Familie ist die Kindertheaterreihe im Ruhrfestspielhaus. Sechs Stücke werden auf der Hinterbühne des Ruhrfestspielhauses gezeigt.

Los geht es am Sonntag, 13. September, um 15 Uhr mit "Rapunzel", einem Figurentheater nach dem Märchen der Brüder Grimm für Menschen ab vier Jahren. Es handelt von Gier, Liebe, Magie, Flucht, Aufbruch und vom Erwachsen werden und ist ungebrochen spannend und hochaktuell. Das Lille Kartofler Figurentheater interpretiert das Märchen kindgerecht. Es spart nicht an lustigen Szenen und erhält gleichzeitig die Ernsthaftigkeit der Geschichte.

"Wolle im Wasser"

Am Sonntag, 4. Oktober, findet um 15 Uhr "Wolle im Wasser" statt - ein Schauspiel mit Musik für Menschen ab vier Jahren, gespielt vom Musiktheater Lupe. Die Geschichte handelt vom Schaf Wolle, das sein Zuhause verlassen muss. Wolle packt seine wichtigsten Sachen und macht sich in seinen Gummistiefeln auf eine Reise ins Ungewisse. Eine phantasievolle Kindertheaterproduktion um die Suche nach Heimat.

"Hans im Glück"

Die Geschichte von "Hans im Glück" wird am Sonntag, 15. November, um 15 Uhr erzählt. Das Erzähltheater von Christina Seck mit viel fetziger Musik ist geeignet für Menschen ab vier Jahren. Das Lumpentheater hat eine eigene Fassung erarbeitet, in denen Hans' scheinbar absurde Tauschgeschäfte herrlich überspitzt werden. Die Tauschpartner sind gewitzte Gesellen, die Tausch-Tiere mit liebenswert witzigen Wesenszügen versehen und die Präsentation ist mit einfachsten Mitteln, verrückten Ideen, skurrilen Einfälle, absurden Erfindungen und eingängigen Liedern.

"Bei Vollmond spricht man nicht"

Weiter geht' am Sonntag, 17. Januar, um 15 Uhr mit dem Stück "Bei Vollmond spricht man nicht". Das Theater Anna Rampe lädt Menschen ab vier Jahren zu einer aufregenden Reise ein. Das "tu dies nicht, tu das nicht" ihres Vaters geht Prinzessin Lora mächtig auf die Nerven. Lora möchte Abenteuer erleben und die Welt außerhalb der Schlossmauern entdecken. Leider ist ihr Vater viel zu beschäftigt, um mitzubekommen, was seine Tochter wirklich braucht. Und so macht Lola sich auf eine spannende Reise durch das Märchenland auf. Sie trifft allerlei freundliche und weniger freundliche Geschöpfe. Die Prinzessin lernt auch einen Prinzen kennen und am Ende der Vater seine Tochter.

"Herr Tiger wird wild"

Frei nach dem Kinderbuch "Herr Tiger wird wild" von Peter Brown für Menschen ab vier Jahren spielt das Theater con Cuore am Sonntag, 7. Februar, um 15 Uhr das Stück "Tigerwild". Die Geschichte beschreibt in ausdrucksstarken Bildern, das jeder seinen Freiraum braucht, um sich selbst zu entwickeln, ohne dabei anderen auf die Füße zu treten.

"Was macht der Mond?"

Zum Abschluss der Kindertheaterreihe spielt das Fliegende Theater am Sonntag, 21. März, um 15 Uhr das Stück "Was macht der Mond?" für Zuschauer ab drei Jahren. Die Geschichte ist eine Abfolge kleiner Szenen über nächtliche Stimmungen.

Karten

Der Vorverkauf ist gestartet. Karten zum Preis von 5,50 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder gibt es unter www.kultur-kommt-ticket.de.