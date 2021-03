„Mitmischen!“ lautet das Motto der diesjährigen „Nacht der Bibliotheken“, die am Freitag, 19. März, in ganz Nordrhein-Westfalen (NRW) und Schleswig-Holstein stattfindet. Auch die Stadtbibliothek Recklinghausen ist wieder mit von der Partie und ist damit eine aus insgesamt 200 Bibliotheken. Um 15 Uhr öffnet sich der Vorhang der digitalen Bühne mit dem Hashtag #bibnacht zunächst für das Kinderprogramm, dann folgen bis Mitternacht vielfältige Aktionen zum Genießen und Mitmachen.

Die Stadtbibliothek bringt anlässlich der Veranstaltungsreihe zwei Sonderfolgen ihres neuen Podcasts „LauschREvue“ ab 15 Uhr raus. Diese behandeln das Thema „Mitmischen“ im gesellschaftlichen und kulinarischen Sinne. Zu finden ist der Podcast auf der städtischen Internetseite www.recklinghausen.de/lauschrevue. Die LauschREvue kann auch über einen RSS-Feed abonniert werden. Darüber hinaus ist der Podcast auch über den Streamingdienst Spotify abrufbar. Auf dem Instagram-Account der Bibliothek gibt es in jeder Woche Infos zur aktuellen Folge.

Am Freitag selbst, startet die Bibliothek um 15 Uhr mit ihrem ersten Programmpunkt: dem digitalen Storytelling über Padlet, einer interaktiven Pinnwand. Das beliebte Bilderbuchkino mit Bibliothekar Lukas Brückner folgt ab 18 Uhr live aus der Stadtbibliothek. Als Highlight findet am Abend um 19.30 Uhr in Kooperation mit der Stadtbücherei Gladbeck eine gestreamte Live-Lesung mit dem bekannten Ruhrgebiets-Autor Frank Goosen statt.

Motto „Mitmischen“

Das Motto rückt die gesellschaftspolitische Leistung von Bibliotheken in den Fokus: Wer bei Diskussionen mitmischen möchte, braucht gute Argumente. Wer dafür gesicherte Informationen finden will, ist auf zuverlässige Quellen angewiesen – Quellen, wie Bibliotheken sie bieten. Bibliotheken, so die Botschaft der „Nacht der Bibliotheken“, sind daher in Zeiten, in denen Minderheiten vor allem im Internet Fake-News verbreiten und Unsicherheit erzeugen, wichtiger denn je. Elke Büdenbender, Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, hat die Schirmherrschaft der „Nacht der Bibliotheken“ übernommen, gerade weil ihr dieser Aspekt wichtig ist. In ihrem Grußwort schreibt sie: „Demokratie muss gelernt, gelebt und erfahren werden. Öffentliche Bibliotheken gehören zu den Orten, an denen dies möglich ist."

Was erwartet die Gäste auf der Internet-Bühne der Nacht der Bibliotheken? Einige Bibliotheken haben „Mitmischen!“ ganz wörtlich genommen und bieten ein Programm rund ums Mixen und Kochen. Lesungen für Groß und Klein, Diskussionen, Theater, Musik laden zum Genießen ein. Wer selbst aktiv werden möchte, kann Mystery-Rooms erkunden, Cartoons zeichnen, Karaoke singen und hübsche Dinge basteln.

Interessierte haben am Freitag, 19. März, ab 15 Uhr verschiedene Möglichkeiten, auf die Angebote der „Nacht der Bibliotheken“ zuzugreifen:

• Kanäle der Stadtbibliothek (www.recklinghausen.de/stadtbibliothek oder über die Facebook- Seite der Stadtbibliothek: https://www.facebook.com/stadtbibliothek.re)

• www.NachtderBibliotheken.de/Veranstaltungen

• www.NachtderBibliotheken.de (von hier aus ein Klick auf die Online-Bühne der Nacht, die sogenannte „Social Wall“)

Über die „Nacht der Bibliotheken“

Die „Nacht der Bibliotheken NRW“ wird vom Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e. V. (vbnw) organisiert und großzügig vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert. Die ekz Bibliotheksservice GmbH Reutlingen übernahm den Versand der Werbemittel. Der Radiosender WDR 5 ist Medienpartner.