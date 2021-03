Seit November 2020 waren sie Corona-bedingt geschlossen, nun sind das Ikonen-Museum und die Kunsthalle Recklinghausen zu den gewohnten Öffnungszeiten für Besucher mit Voranmeldung und unter Angabe der Kontaktdaten wieder geöffnet. Auch die Retro-Station des Instituts für Stadtgeschichte kann ab sofort wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten nach telefonischer Anmeldung besucht werden.

Dabei gilt: Pro 20 Quadratmeter ist ein Besucher zugelassen. Ebenfalls ist während des gesamten Besuchs eine medizinische Maske zu tragen.

Darüber hinaus gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln sowie die Bestimmungen der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW.

Ikonen hinter Glas

Das Ikonen-Museum zeigt zurzeit Hinterglasikonen aus dem Kloster Brâncoveanu.

In der Kunsthalle ist die Ausstellung „Emerence • Plus Drei GWK-Preisträger und Preisträgerinnen in Recklinghausen“ mit Werken von Justyna Janetzek, Danuta Karsten, Katrin Wegemann und Markus Willeke zu sehen.

Stadt- und Vestisches Archiv

Das Stadt- und Vestische Archiv kann ebenfalls ab sofort wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten unter Angabe der Kontaktdaten besucht werden. Zur Beschränkung der Besucherzahl ist auch hier eine vorherige Anmeldung erforderlich.Während eines Aufenthalts herrscht Maskenpflicht.

Stadtbibliothek an beiden Standorten

Die Stadtbibliothek ist an beiden Standorten wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet, wobei der Aufenthaltsbereich in der Bibliotheks-Lounge nicht genutzt werden kann. Der Zutritt wird – außer bei der bloßen Abholung bestellter Medien sowie deren Rückgabe – nur unter Angabe der Kontaktdaten ermöglicht und zahlenmäßig beschränkt. Während des gesamten Besuchs ist eine Maske zu tragen. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln sowie die Bestimmungen der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW.

Präsenzunterricht an Musikschule

Die Musikschule wird ab sofort auch wieder ihren Unterricht in Präsenz für Gruppen von bis zu fünf Schülern anbieten. Dabei werden möglichst große Räumlichkeiten sowie Hybrid- und Wechselunterricht genutzt. Auch hier gelten weiterhin die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln sowie die Bestimmungen der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW. Bisher erfolgte der Musikunterricht in unterschiedlichsten digitalen Formaten – mit Erfolg. Das Angebot wird fortgesetzt.

Kontakt und Öffnungszeiten