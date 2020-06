Das Cineworld Recklinghausen darf zwar maximal nur ein Viertel des Publikums begrüßen, doch in allen sieben Sälen wird Unterhaltung geboten, für jedes Alter und verschiedene Geschmäcker. Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe ist in seinem neuestem Film zu sehen, den schrägen Streifen "Guns Akimbo". Hier das Programm vom 25. Juni bis zum 1. Juli im Überblick.

Blue Story - Gangs of London (ab 16): Do (25.6.)-Mi (1.7.): 18:10+20:45 Uhr. Story: Die zwei besten Freunde Timmy (Stephen Odubola) und Marco (Micheal Ward) besuchen die gleiche Highschool und leben in benachbarten Londoner Bezirken. Als Marco eines Tages von einem von Timmys Freunden zusammengeschlagen wird, landen die beiden Jungen auf rivalisierenden Seiten eines Bandenkrieges.

Der Fall Richard Jewell (ab 12): Do (25.6.)-Mi (1.7.): 17:40+19:45 Uhr. Neuester Film von Regisseur Clint Eastwood: Wachmann Richard Jewell (Paul Walter Hauser) alarmiert die Behörden, als er am Rande der olympischen Spiele von Atlanta 1996 eine Bombe findet. Danach hilft er bei der Rettung von Passanten. Er wird als Held gefeiert, doch bald dreht sich der Wind. Wusste Jewell von der Bombe, weil er sie selbst platziert hat? Für das FBI passt der übergewichtige Einzelgänger, der so gerne ein richtiger Polizist wäre, perfekt auf das Profil eines Bombenlegers. Und auch die Presse ist schnell überzeugt. Olivia Wilde spielt eine übereifrige Journalisten, Sam Rockwell den Anwalt Jewells.

Gypsy Queen (ab 12): Do (25.6.)-Mi (1.7.): 17:15 Uhr, Do/So/Di (25.6., 28.6., 30.6.) auch um 20:15 Uhr. In dem deutsch-österreichischen Filmdrama geht es um die junge Ali (Alina Serban), die vor einiger Zeit aus Rumänien nach Deutschland gekommen ist. Ihr Vater hatte sie verstoßen, weil sie unverheiratet schwanger wurde. Nun arbeitet sie als Putzkraft in der berühmten Hamburger Kultkneipe Ritze. Eines Tages entdeckt sie im Keller der Ritze einen Boxring und schaut bei einem Kampf zu. In Rumänien hat sie auch geboxt und wurde von ihrem Vater nach ihrem ersten und einzigen gewonnenen Boxkampf stets Gipsy Queen genannt. Tanne (Tobias Moretti), selbst Ex-Boxer und Besitzer der Ritze, erkennt Alis Talent.

Guns Akimbo (ab 16): Do (25.6.)-Mi (1.7.): 17+20:30 Uhr. Ein Film für alle, die auf Horror und fiese Geschichten stehen. Regie führt der Neuseeländer Jason Lei Howden, der vor Jahren mit "Crank" (Hauptrolle: Jason Statham) und "Shoot'Em Up" (mit Clive Owen) bestens zu unterhalten wusste. Story: Miles (Daniel Radcliffe) ist ein echter Loser. Doch das ändert sich, als er von der Organisation SKIZM gezwungen wird, an einem modernen Gladiatorenkampf teilzunehmen, bei dem Menschen sich gegenseitig bekämpfen müssen, während die brutalen Kämpfe live im Internet übertragen werden.

21 Bridges (ab 16): Do (25.6.)-Mi (1. 7.): 20:15 Uhr.

Harry Potter und der Gefangene von Askaban (ab 12): Do (25.6.): 16: 30 Uhr. Fr (26.6.): 16:30+ 19:30 Uhr, Sa (27.6.): 16:30 Uhr, So (28.6.): 19: 30 Uhr.

Harry Potter und die Feuerkelch (ab 12): Sa (27.6.): 19:30 Uhr, So (28.6.): 16:30 Uhr, Mo (29.6.): 16:30 Uhr, Di (30.6.): 16:30+19:30 Uhr, Mi (1.7.): 16:30 Uhr.

Nives Out - Mord ist Familiensache (ab 12): Fr (26.6.), Sa (27.6.), Mo (29.6.), Mi (1.7.): 20 Uhr. Mit Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Christopher Plummer und Toni Colette.

Mina & die Traumzauberer (ab 0): Do (25.6.)-Mi (1.7.): 14 Uhr.

Der Spion von nebenan (ab 12): Do (25.6.)-Mi (1.7.): 17:20 Uhr

Onward: Keine halben Sachen (ab 6): Do (25.6.)-Mi (1.7.): 15 Uhr+ 17:45 Uhr.

Die Känguru Chroniken (ab 0): Do (25.6.)-Mi (1.7.): 15:30 Uhr.

Chaos auf der Feuerwache (ab 0): Do (25.6.)-Mi (1.7.): 14:50 Uhr.

Lassie - Eine abenteuerliche Reise (ab 0): Do (25.6.)-Mi (1.7.): 14:20 Uhr.

Sonic the Hedgehog (ab 6): Do (25.6.)-Mi (1.7.): 15 Uhr.

Nightlife (ab 12): Do (25.6.)-Mi (1.7.): 20 Uhr. (Außer Sa+Di)

Der Unsichtbare (ab 16): Do (25.6.): 19:30 Uhr, So (28.6.): 19:45 Uhr, Mo (29.6.): 19:30 Uhr, Di (30.6.): 19:45 Uhr, Mi (1.7.): 19:30 Uhr. -Mi (24.6.): 19:45 Uhr.

Mund-Nasen-Schutz sind Pflicht, das Abstandsgebot ist einzuhalten. Die Kontaktdaten (Name, Wohnort, Telefonnummer, Unterschrift) werden - wie in Gaststätten - erfasst. Infos im Netz: www.cineworld-recklinghausen.de, Telefon 02361/ 93 13 20.