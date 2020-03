Zum Internationalen Frauentag zeigt das Cineworld Recklinghausen, Kemnastraße 3-6, in Kooperation mit der Frauenberatungsstelle Recklinghausen am Sonntag, 8. März, um 11 Uhr den Film "Nur eine Frau".

Ein Mann erschießt eine junge Frau auf offener Straße. Drei Schüsse aus nächster Nähe. Die Kugeln treffen sie ins Gesicht.

"Im Namen der Ehre"

Die Frau ist seine Schwester. Ein Mord "im Namen der Ehre".

Hintergründe des realen Frauen-Schicksals

In ihrem aufrüttelnden Drama zeigt Regisseurin Sherry Hormann die Hintergründe dieses realen Frauen-Schicksals im Berlin unserer Tage.

Im Anschluss an den Film wird es die Gelegenheit geben, in einen gemeinsamen Austausch zu kommen. Der Eintritt beträgt 8 Euro, inklusive einem Glas Sekt oder Saft.