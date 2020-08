Zum Abschluss des Projektes "Stadttore" hat der Verein für Orts- und Heimatkunde Recklinghausen in Kooperation mit der Stadtverwaltung einen Flyer mit Informationen zu allen fünf neu gestalteten Stadttoren herausgegeben.

Dieser ist online unter www.recklinghausen.de/stadttore zu finden. Die gedruckte Ausgabe ist im Stadthaus A, im Willy-Brandt-Haus, der Stadtbibliothek in der Augustinessenstraße und im Haus der Bildung sowie im Institut für Stadtgeschichte erhältlich.

Das Viehtor, das Martinitor, das Steintor, das Lohtor und das Kunibertitor weisen mit attraktiven Bronzetafeln Bürger wie Besucher den Weg in die Altstadt.

Aufwertung der "Guten Stube"

"Das Projekt ist ein großer Erfolg. Wir bekommen viel positive Resonanz, die uns zeigt, dass die Bodenplatten gut ankommen. Mit dieser besonderen Gestaltung der Eingangsbereiche wird unsere 'Gute Stube' noch weiter aufgewertet", freut sich Bürgermeister Christoph Tesche.

Initiiert hat das Projekt der Verein für Orts- und Heimatkunde in Kooperation mit Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing. Sponsor ist die Kulturstiftung der Stadtsparkasse Recklinghausen.

Die 295 Kilogramm schweren Bodenplatten aus Silizium-Bronze rücken jeweils ein Alleinstellungsmerkmal der Stadt Recklinghausen visuell ins Bewusstsein.