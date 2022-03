Für den Künstler Markus Meurer sind achtlos weggeworfene Verpackungen kein Müll, sondern Ausgangsmaterial für fantastische Figuren – Mischwesen aus Mensch, Tier und Maschine.

Was zuvor durch aufwendige Produktentwicklungen und -vermarktungen künstlich erhöht und schließlich nach ihrem Konsum abrupt entwertet wurde, bezeichnet man allgemein als Müll. Markus Meurer versteht diese Hüllen und scheinbar funktionslosen Gegenstände hingegen als Materie und führt sie damit einem kreativen Prozess zu, an dessem Ende Charaktere entstehen, die mit einer ungeahnten Selbstverständlichkeit den Raum zurückgewinnen. Diese Wiedergeburt kann zunächst irritieren, weil sie sich unserem vertrauten Rhythmus von Konsum und Verwertung, sowie unseren gelernten materiellen Wertvorstellungen entgegenstellt. Diese Verwandlung überrascht aber auch zugleich und weckt unsere Neugier – was ist hier passiert? Und kann dieser unerhörte, künstlerische Prozess Mut machen, andere anstehende gesellschaftliche Erneuerungen entschlossener anzugehen?

Workshop mit Christine Sommer

Altes Porzellan ist wiederum das Ausgangsmaterial, das der Recklinghäuser Künstler Markus Jöhring zu einzigartigen Kunstobjekten verwandelt. Seine akrobatischen Textbotschaften und gezeichneten Figuren holte Jöhring im Winter 2020/2021 auch auf die Straße, befestigte sie in der erstarrten Lockdown-Phase an Laternen und Verkehrsschildern. Omas altes Geschirr verwandelte sich hier zu moderner Streetart. Über 80 Menschen folgten bisher seinem Aufruf, an der Aktion „über-den-tellerrand“ mitzumachen. Wer aufmerksam durch die Recklinghäuser Innenstadt geht, wird immer wieder auf einzelne gestaltete Teller und Frühstücksbrettchen stoßen.

Von Samstag, 9. April, bis Freitag, 6. Mai, (Donnerstag bis Sonntag · 14 bis 18 Uhr) präsentieren beide Künstler in einer Gemeinschaftsausstellung in der Galerie DenkArt, Heilige-Geist-Straße 3, eine Auswahl ihrer Werke:

Markus Meurer/ateliermarkusmeurer.wordpress.com · Objekte und Bilder aus Müll (Materie)

Markus Jöhring/markus-joehring.de · Zeichnungen auf gebrauchtem Porzellan · Malerei auf Leinwand

Vernissage: Samstag · 9. April · 15 Uhr, DenkArt (Heilige-Geist-Straße 3, Recklinghausen) · streetmusic performance: Invisible Honey facebook.com/opn.herbst

Workshop „Kunst aus Materie“ (Prange · Große-Geld-Str. 23A) Samstag · 30. April · 15 - 18 Uhr mit Christine Sommer und Markus Jöhring