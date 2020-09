Die Corona-Krise und die rasant steigenden Zahlen infizierter Personen bundesweit und auch im Kreis Recklinghausen haben das Team der RECKLINGHAUSEN BIBEL dazu veranlasst, die für den Oktober und November geplanten Aufnahmen zu verschieben.

Ursprünglich sollten in vier Kirchen in Recklinghausen im Oktober und November 2020 die vier Evangelien des Neuen Testaments von mehr als 250 Bürgerinnen und Bürgern eingelesen, aufgezeichnet und dann zu Weihnachten 2020 als Podcast kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

„Die Aufzeichnung zum jetzigen Zeitpunkt wäre verantwortungslos. Wir sehen es da wie im Brief des Apostels Paulus an die Philliper: Brüder, Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen.“, so Oliver Kelch, der mit dem Verein BürgerfunkRecklinghausen e.V. dieses einmalige Projekt realisieren will.

Binnen kürzester Zeit hatten sich mehr als 200 Personen gefunden, die an dem Projekt großen Gefallen gefunden hatten. Die Deutsche Bibelgesellschaft, die das Projekt offiziell genehmigte, war begeistert von der Idee. Oliver Kelch wurde erst jüngst mit dem Sonderpreis des BistumMünster für sein ehrenamtliches Engagement in der Corona-Krise ausgezeichnet. Auch deshalb steht für ihn die Sicherheit aller Beteiligten an erster Stelle.

„Momentan sehen wir mit großer Sorge in die Zukunft. Die Corona-Zahlen steigen rasant. Die Lesung soll auch für Gäste öffentlich sein. Und da wäre der Aufwand sehr hoch, um alle Gäste zu verzeichnen, Plätzen zuzuweisen, Zeiten zu notieren, u.s.w. Dies sieht die Coronaschutzverordnung vor.“ so Kelch weiter. „Zusätzlich kann aktuell auch nicht garantiert werden, dass die Einschränkungen bei Veranstaltungen innerhalb geschlossener Räume von der Landesregierung NRW kurzfristig geändert werden. Vorgeschrieben ist nach der CoronaSchutzverordnung auch eine fortwährende Desinfektion der Mikrofone sowie Plätze der Lektor*innen, was einen personellen Mehraufwand bedeutet, den wir so kurzfristig nicht bewerkstelligt bekommen.“

Einige Lektor*innen hatten sich bei den Machern der Recklinghausen Bibel bereits gemeldet und Ihre berechtigten Bedenken geäußert haben. Einige haben Corona-Bedingt bereits abgesagt.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Die RECKLINGHAUSEN-BIBEL soll nun zu Pfingsten 2021 als Podcast veröffentlicht werden. Somit werden die Aufzeichnungen im März/April 2021stattfinden. Mit den geplanten vier Kirchengemeinden aus Recklinghausen steht man bereits in Kontakt um Termine abzustimmen. Die Macher der RECKLINGHAUSEN BIBEL hoffen, dass viele der bereits angemeldeten Personen auch in 6 Monaten mit von der Partie sind.

Ein wenig trägt das Team es mit Humor „Die Bibel ist mehr als 2.000 Jahre alt, dann kann die RECKLINGHAUSEN-BIBEL auch noch 6 Monate warten."

www.recklinghausen-bibel.de