Am Freitag, 10. Januar, darf ab 21 Uhr während der "studio10"-Party in der Altstadtschmiede, Kellerstraße 10, geschwooft werden.

"studio10", die kleine "Altstadt-Party", ist ein Tanz- und Schwoof-Format für Musikfreunde, Tanzfüße und Nachtschwärmer.

DJane Rather, bürgerlich Nicole Kronfeld aus Recklinghausen, beschallt die Tanzfläche mit einem tanzbaren Mix aus All Time Dance Classics und neuen, aktuellen Songs aus den Genres Pop und Rock. Sie verzichtet auf Schlager und rein elektronische Musik und erfüllt möglichst viele Musik-Wünsche, die sie per Musik-Wunschzettel entgegen nimmt.

Der Eintritt beträgt 5 Euro an der Abendkasse. Kein Mindestverzehr.