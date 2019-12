Heidi Mahler und das Ohnsorg-Ensemble sorgen für Stimmung mit einem echten Klassiker des Volkstheaters. Zu sehen ist das Lustspiel "Ein Mann mit Charakter" am Donnerstag, 9. Januar, um 20 Uhr im Bürgerhaus Süd.

Ein Mann mit Charakter - das ist Bäckermeister Heinrich Hinzpeter. Deshalb hat er, als sein ehrloser Bruder nach Amerika ausgebüxt ist, dessen schwangere Braut geheiratet. Die Ehe wurde allerdings vor sieben Jahren geschieden. Nun kündigt der Bruder aus Brooklyn seinen Besuch an. Er möchte seine Ehemalige wiedersehen.

Heinrich Hinzpeter stürzt sein Kommen in große Verlegenheit. Denn dann wird Tochter Gisela erfahren, wer ihr richtiger Vater ist. Eine Schmach für einen Mann von Charakter. Und es droht weitere Schande, denn Gisela kündigt an, den Finanzbeamten Teufel zu heiraten - und das, wo Hinzpeter sie bereits seinem Bäckergesellen Kröpelin versprochen hat. Und ein einmal gegebenes Versprechen zu brechen? Unvorstellbar für einen Mann mit Charakter!

Gut, dass es da noch Oma Dora gibt. Die entwirrt am Ende der turbulenten Komödie das ganze Kuddelmuddel - tatkräftig, diplomatisch und natürlich herrlich schlitzohrig.

Eintrittskarten zum Preis von 18 Euro gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.imVorverkauf.de.