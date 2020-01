Das Institut für Stadtgeschichte eröffnet am 9. Januar um 16 Uhr eine Fotoausstellung im Foyer des Rathauses zum Thema "110 Jahre Wallring - Das wilhelminische Großstadtprojekt für die aufstrebende Bergbaustadt Recklinghausen".

"Die Ausstellung zeigt großformatige Reproduktionen von historischen Fotografien und Bildpostkarten des Wallrings und seiner besonderen Gebäude um 1910", erklärt Dr. Matthias Kordes, Leiter des Instituts für Stadtgeschichte. "Die Besucher erwartet eine anschauliche und interessante Präsentation."

Der Wallring in Recklinghausen, entstanden zwischen 1900 und 1910, folgte der Konzeption eines die Altstadt umrundenden Boulevards. Er sollte eine Wachstumsnaht zwischen bestehender Altstadt und der sich entwickelnden "Neustadt" bilden und die Verschmelzung der Stadt mit ihrem Umland einleiten.

Dieses aus Wien und Köln stammende Modell sieht die Bebauung mit einem Kranz von repräsentativ gestalteten öffentlichen Gebäuden vor: nämlich mit dem Rathaus sowie mit Kultur-, Bank-, Versicherungs- und Verwaltungsgebäuden. Dieser oft imitierte Ringstraßenstil repräsentierte um 1900 die Vorstellung der großstädtischen Verbindung zwischen der alten Kernstadt und den modernen urbanen Siedlungs- und Funktionszonen.

"Mit dem Wallring gelang der Stadt Recklinghausen der nachhaltige Anschluss an moderne städtebauliche Konzepte des Industriezeitalters", sagt Kordes.

Der Besuch der Ausstellung ist bis zum 21. Februar während der Öffnungszeiten des Rathauses möglich: Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 13 Uhr und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr.