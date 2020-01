Am Sonntag, 12. Januar, gastiert der Tenor Rudolf Walter ab 15.30 Uhr mit seinem Klavierbegleiter Georg Wehr im Beethovensaal der Senioren-Residenz am Festspielhaus, Josef-Wulff-Straße 75.

Der ehemalige "Spatz vom Wallrafplatz" Rudolf Walter will in der Residenz die Herzen der Zuhörer mit Liedern wie „Dein ist mein ganzes Herz“ oder „New York, New York“ erobern.

Sein Stimmtalent im klassischen Repertoire präsentiert der Tenor unter anderem mit Salonorchestern, im Radio und im Fernsehen. Zu seiner musikalischen Welt gehören die Klassik, Melodien aus Oper, Operette, Film, Musical und Liebeslieder. Seit zwölf Jahren begleitet ihn Georg Wehr am Klavier.