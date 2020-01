Die große Konzertgala "Zauber der Operette" am Freitag, 17. Januar, um 20 Uhr im Ruhrfestspielhaus bietet alles an Arien, Duetten, Ensembles und Ballettszenen, was das Herz begehrt.

Solisten, Chor, Ballett und das Orchester des Operettentheaters Salzburg sorgen für ein hohes musikalisches Niveau. Die Spielfreude sowie die Ausstattung zeichnen das Operettentheater Salzburg aus. Die Welt der Operette bietet einen unerschöpflichen Reichtum an witzigen, gefühlvollen und elektrisierenden Melodien. Im Rahmen dieser Gala mit Conférence gelangen die schönsten Melodien bekannter Operetten zur Aufführung.

Die Konzert-Gala ist ein musikalischer Streifzug durch Welten voller Esprit, Sehnsucht und Lebenslust. Gerade in Österreich, dem Ursprungsland der klassischen Operette, ist dieses Genre immer lebendig geblieben und wird daher hier perfekt dargeboten.

Die erstklassigen Sänger haben nicht nur das nötige Stimmpotential, sondern auch den Wiener Charme und das gewisse Augenzwinkern in ihren Darbietungen, die die Musik erst lebendig machen. Ergänzt durch Orchester, Chor und wo räumlich möglich, auch entzückende Tanzeinlagen, ist es ein Abend, der die Herzen aller Operettenfreunde höher schlagen lässt.

Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.imVorverkauf.de.