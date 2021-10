Jedes (fast) Jahr aufs Neue erstrahlt Recklinghausen und zieht viele Begeisterte auch aus dem Umland in die Stadt. Nach dem pandemiebedingten Ausfall werden es in diesem Jahr sicherlich noch einige mehr sein. Rundum für die meisten eine schöne Sache und für die Stadt ein Aushängeschild.

Bei meinem abendlichen Spaziergang heute musste ich jedoch wieder einmal feststellen, dass dies wohl immer weniger auch für die Straßenbeleuchtung zu gelten scheint. Allein 6 defekte Laternen habe ich in 30 Minuten gezählt.

'Melde-App' auf dem Telefon schön und gut. Aber dieses Jahr will ich nicht der "Laternenmann" sein. Ist das nicht eigentlich eine ureigene Aufgabe der Stadtverwaltung, denke ich. Oder sind das jetzt Stromsparmaßnahmen der Stadt, die es ja wirklich nicht so dicke hat, wie man weiß.

O.K. gehe ich halt dahin, "wo es Leuchtet", sage ich mir.

Dazu bin ich keine Frau und den Hundeabwehrspray habe ich für alle Fälle in der Tasche, falls ich einmal auf dem Nachhauseweg an einer dunklen Stelle einem unfreundlich gesinnten Zeitgenossen begegnen sollte, der es mit mir absolut nicht gut meinen will.

Wenn alle Stricke reißen, kommt die Polizei aus Süd, habe ich mal gehört und die braucht bis ins Nordviertel nur 12 Minuten.