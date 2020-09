Ein digitaler Remix-Workshop findet am Samstag, 26. September, von 14 bis 17 Uhr im Willy-Brandt-Haus statt.

Dozent ist der preisgekrönte Produzent und Komponist Tim Heinrich, der vor Ort die Grundlagen der Musikproduktion und des Remix erläutert. Dafür werden als Software gleichermaßen Freeware und kostenlose Apps verwendet. Falls vorhanden, können Rechner und Tablets mitgebracht werden, um die Kenntnisse direkt umzusetzen.

Talenttage Ruhr

Der Workshop findet im Rahmen und mit Unterstützung der diesjährigen Talenttage Ruhr statt. Zusätzlichen bietet er sich als passende Vorbereitung auf den remix.ruhr-contest an, der in diesem Jahr vom 30. Oktober bis 1. November stattfindet.

Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos. Weitere Infos und Anmeldung unter Tel. 02361/50-1951, E-Mail: musikschule@recklinghausen.de.