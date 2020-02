Am Freitag, 21. Februar, findet von 15 bis 18 Uhr eine Karnevalsparty für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren in der Altstadtschmiede, Kellerstraße 10, in Recklinghausen statt.

Es gibt lustige Spiele, Snacks und Getränke. Kostüme sind gern gesehen, aber kein Muss.

Der Eintritt beträgt 2,50 Euro.

Eine Anmeldung ist persönlich oder unter Tel. 02361/21212 erforderlich.