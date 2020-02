Der Deutsche Kinderhozpizverein e.V. begleitet seine bundesweiten ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienste insgesamt rund 575 betroffene Familien und steht in Kontakt zu mehr als 150 weiteren Familien..

Zum 30 jährigen Bestehen gab es am Montag eine Feierstunde im Festspielhaus Recklinghausen.

Der Schauspüieler Martin Brambach hatte die Schirmherrschaft über diese Veranstaltung übernommen. Auch Jens Nowotny und Björn Freitag sind Botschafter dieses Verein. Ganz neu ist die Prinzengarde aus Köln in die Botschafterrolle gekommen.

Nach einer kleinen Pressekonferenz übergab Jaceline Padberg einen Scheck über 4625 Euro. Das ist der Erlös aus dem Verkauf von Weihnachtsplätzchen die sie gebacken hatte. Zum Osterfest wird sie kleine Osterlämmer backen. Auch dieser Erlös wird dem Kinderhozpizverein zu gute kommen.