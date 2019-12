Der Vestische Polizeichor lädt zu seinem Weihnachtskonzert "Weihnachtstraum" am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr) in die Gustav-Adolf-Kirche, Herner Straße 8, ein. Der Chor bringt unter der Leitung von Rainer Maria Klaas eine breite Palette an Weihnachtsliedern zu Gehör. Außerdem werden gemeinsam mit dem Publikum bekannte Weihnachtslieder gesungen.

Unterstützt wird der Vestische Polizeichor von Katharina Fulda (Mezzosopran), Elena Klaas (Violine), Annabell Bialas (Trompete), Rainer Maria Klaas (Orgel), Jay Jung-Hoon Wang (Klavier) und Edith Linvers (Texte zur Weihnacht).

Der Eintritt beträgt 12 Euro. Karten gibt es unter anderem unter www.polizeichor.de.