Umsonst und im Internet gab es in diesem Jahr die Verleihung des schrägenComedypsreiese "Hurz". Aus dem Urbanfilmstudio in Recklinghausen Suderwich verfolgten sechs Kameras die Übergabe der Preise. Über 28 Tausend Zuschauer verfolgten die Übertragung. Bekanntlich ist ja der 1991 produzierte Sketch mit Harpe Kerling und Achim Hagemann Kult Status und gab den Recklinghäuser Preis seinen Namen.

Kein geringerer als Dr. Stratmann testete die Mitwirkenden auf Corona "Negaiv getestet und Positiv in die Veranstaltung" meinte Moderatorin Steffit Neu.

Für den Nachwuchshurz hatten sich David Kebekus, Reis against the Spülmaschine und die Lüdenscheiderin Jaqueline Feldmann beworben. Nach Juryentscheid und Publikumsvotum heimste Jaqueline Feldmann den begehrten Preis ab. In der Jury saßen übrigens unser Bürgermeister Christoph Tesche, die Comedien Lisa Feller und Pawel Popolski alias Achim Hagemann.

Hennes Bender machte sich daran die Laudatio für seinen Freund Thrsten Sträter zu halten. schließlich sollte er den Heimat Hurz bekommen. Fast so Wortgewandt wie der Preisträger erzählte er internas aus ihren Treffen. Die dreiseitige Dankesrede von Sträter kann man kaum in Worte fassen.

Für "Das Lamm und der Wolf-Hurz" legte sich Hugo-Egon Balder per Video in Zeug um die Vorzüge von Chris Tall zu präsentieren. Tall nahm den Preis gerne entgegen und ließ sich anschließend ablichten.

Kein geringerer als Herbert Knebel nahm den Ehren-Hurz entgegen. Lob gab es vom Kollegen Wilfried Schmickler der die Laudatio hielt. Die beiden treten ja bekanntlich bei den Mitternachtsspitzen auf.