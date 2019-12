Ein überdimensionaler Engel ohne Flügel lädt

in diesem Jahr zur VIERTEL STERNSTUNDE in die Petruskirche in Recklinghausen ein.

Folgt seinem Licht und genießt die kurze Auszeit vom Alltag.

Werktags um 17:00 Uhr werden Geschichten erzählt: vom täglichen Einerlei und überraschenden Augenblicken, von besonderen Menschen und erstaunlichen Begegnungen, vom Schenken und Beschenktwerden.

Eine Viertelstunde Advent, Besinnlichkeit, Einkehr, Ruhe und geniessen – mit Musik + Geschichten + Gebet + persönlichem Segen.