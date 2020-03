Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen. Das gilt aktuell für die fortschreitenden Infektionen mit dem Corona-Virus: Die Veranstaltungen im Kulturbereich fallen aus.

Damit das kulturelle Leben nicht nachhaltig Schaden erleidet, sollen Terminverschiebungen vor endgültigen Absagen geprüft werden. Das Institut für Kulturarbeit bittet daher Besitzer von Karten für abgesagte Veranstaltungen um etwas Zeit und Geduld. Aufgrund der zu erwartenden Anzahl an Ticketrückgaben, muss zudem ein entsprechendes Vorgehen gefunden werden.

Wer für eine Veranstaltung, die ausfällt, Tickets erworben hat, wird vom Institut für Kulturarbeit sobald wie möglich über die weitere Vorgehensweise informiert.

Alle Kunden, deren Kontaktdaten zum Beispiel durch den Abschluss eines Abonnements vorliegen, werden angeschrieben. Kunden, die ihre Tickets in den Ticketshops erworben haben, erhalten dort in Kürze weitere Informationen.