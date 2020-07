Ich sah in dir, den perfekten Mann, in den ich mich verliebte und mit dem ich gerne zusammen sein wollte. Du hattest die Fähigkeit mich verrückt zu machen. Diese Art von verrückt, wenn man beginnt an seinem Menschenverstand zu zweifeln. Mit dir waren es immer schöne Momente, schöne kurze Momente.

Ich war bereit alles für dich zu geben. Du warst der Mann, der meinem Leben einen Sinn gab. Durch dich konnte ich mich fallen lassen und vorallem offen sein für Liebe.

Die Liebe, an die ich nicht mehr glaubte.

JA, ich war verrückt nach dir. Ich ließ mein Herz entscheiden und nicht meinen Verstand, auch wenn alle Warnungen deutlich zu sehen waren.

Ich konnte mich nicht von dir fernhalten.

Es war meine kleine perfekte Welt.

Jetzt erleide ich Höllenqualen, versinke im Schmerz.

Bin am Boden zerstört, fühle mich verraten und verkauft.

Es juckt dich nicht mal!

Wie naiv ich doch war, an die wahre Liebe zu glauben!