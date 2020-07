„Die Liebe ist ein seltsames Spiel,

Sie kommt und geht von Einem zum Andern.

Sie nimmt uns alles, doch sie gibt auch viel zu viel....

...ein Song von Connie Francies...

"Liebe" ist ein Wort,mit vielen Facetten. Sie kann glücklich machen,den Verstand rauben,das Herz brechen,zerstören,einen in den Wahnsinn treiben.... Liebe kann sehr viel bewegen, in einem Selbst, oder auch an eine andere Person übertragen werden.

Liebe ein Gefühl,tiefer Verbundenheit. Das Gefühl sich austauschen zu wollen. Oft fehlen einem die Worte,ist diese Hemmschwelle einmal gebrochen,kann daraus viel entstehen oder auch nicht. Dazu gehört viel Vertrauen, dazu gehört dem Gegenüber einen Teil von sich zu schenken. Man gibt viel und entscheidet sich.

Man kann darunter leiden,eine Art von Trauer in extremer Form,(auch Liebeskummer genannt),wenn man diese Liebe nicht teilen kann oder sie einem Gegenüber nicht mitfühlen lassen kann.

Liebe ist ein sehr starkes Gefühl.

Ich kann mich nicht erinnern,wann ich soviel Schmerz und Freude zugleich empfunden habe. Auch ich, habe diese Erfahrung gemacht. Es ist nicht in Worte zu fassen. Es ist der Albtraum schlecht hin. Dabei spielt das Alter keine Rolle.

Es passiert einfach....

Da gibt es die Liebe, in der Familie, zum Beispiel zwischen Kindern und Eltern, zwischen Geschwistern oder anderen Verwandten. Die Liebe zu einem Haustier, möchte ich gerne mit rein nehmen. Insbesondere, wenn man sein halbes Leben mit dem Tier verbracht hat und es gehen lassen muss. Die Liebe zu seinem Partner, sei es Ehepartner oder ein langjähriges Verhältnis.... Egal, Liebe findet man überall. Die sexueller Ebene, spielt erst mal keine Rolle. Denn das ist ein anderes Thema!

Greifen wir mal die Bibel auf. In einem ganzen Kapitel der Bibel geht es um die Liebe. 1. Korintherbrief 13. Das sogenannte „Hohelied der Liebe“. Die Liebe wird als das beschrieben, was unser Leben lebenswert macht, als das,was bleibt, wenn alles andere vergeht. Dieses Kapitel also ein Muss bei jeder Hochzeit.

Die griechische Philosophie beschreibt folgende Formen der Liebe. Da gibt es die Romantische Liebe (Eros), körperliche Anziehung, Verliebtheit, sexuelle Spannung und Erregung bestimmen . Freundschaft, platonische Liebe (Philia); Geistige Nähe, ähnliche Interessen und Freundschaft machen sie aus. Altruistische Liebe (Agape), Selbstlose und opferbereite Liebe. Hier steht das Glück des anderen über eigenen Zielen und Wünschen.

Aus pseudochristlicher Perspektive, könnte man jetzt eine Rangfolge in diesen Formen der Liebe sehen. Von fast schon schmutzig über akzeptabel bis hin zu heilig. Die Bibel macht diese Unterscheidung nicht. Sie nennt Liebe Liebe. Das hebräische Alte Testament bezeichnet alle drei Formen übrigens mit demselben Wort.

Ich glaube an die Liebe.

Es gab aber auch mal eine Zeit, an der ich an Liebe nicht glauben wollte. Manchmal merkt man es erst gar nicht, oder erst zu spät. Liebe ist manchmal auch ein Arschloch!

Es gab mal eine Zeit in meiner Jugend und mit Sicherheit auch bei vielen anderen Menschen, da dachte ich...wow....das ist mein Traumprinz ! Man hat Wünsche, träume, Vorstellungen von dem, was man im Erwachsenen Alter erreichen möchte. Ich weiß noch, das ich mir immer vier Kinder gewünscht habe. Ein kleines bäuerliches Häuschen, mit Hühnern, Hund ,Katze und ein eigenes Atelier. Ein Hofladen in dem die ganze Familie ihre selbstgemachte Marmelade verkauft. Vielleicht auch noch Honig, Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten... Ja das wäre so toll!

Träume hat man und auch wenn sie nicht in Erfüllung gehen, ich erinnere mich gerne daran. Es sollte nicht so sein, aber dennoch habe ich in meinem Leben einiges Geschafft. Ich habe mittlerweile einen 18 jährigen Sohn auf den ich ganz stolz sein kann. Auch beruflich habe ich viele Erfahrungen sammeln können. Mein Traumberuf lässt allerdings noch auf sich warten. Aber gut, meine letzten Tage sind noch nicht gezählt....dann dauert es halt!

Jetzt bin ich aber etwas vom Thema abgekommen....

Was ich eigentlich schreiben wollte ist etwas über Liebe, weil sie mich beschäftigt.

Ich war immer der Überzeugung, Liebe ist nur was für pubertierende Teenies, so etwas passiert in unerfahrenen jungen Jahren. Im „alter“ geht man anders damit um. So etwas wie; man trifft seine geglaubte große Liebe,erlebt das erste mal und fertig.... Aber Nein, es kann immer passieren. Nur wenn man älter ist, kommt es einem verbotener vor oder unglaublicher. So etwas wie „ Ich bin zu alt fürs Verliebtsein....“ In meinem Alter doch nicht mehr“ usw. „ Das kann nur so eine Phase sein“!

Man glaubt,man hat alles schon erlebt,da kommt nichts mehr.... Man kommt zur Ruhe, man baut sich etwas auf, man kommt an....Nein....es kann auch kompliziert anders kommen. (Kompliziert, weil Liebe es so kompliziert machen kann)

Es ist schwer! Vor allem dann, wenn man sich alles Aufgebaut hat für die Zukunft und denkt....“Jetzt nur noch alt und Glücklich werden.“ Es kommt manchmal anders als man denkt und man weiß nicht, damit umzugehen. Höre ich auf den Verstand oder auf das Herz? Liebe ist wie Elektrizität.

Ich frage mich manchmal, was macht es so schwer , auf sein Herz zu hören?! Ist man im alter so abgeklärt, wird man dann so kalt, so ängstlich?

Was passiert da? Jeder Mensch wünscht sich doch glücklich zu sein. Trotzdem entscheidet man sich immer für den einfachen weg . Aus Angst das andere Mitmenschen es nicht verstehen könnten. Aus Angst seinen Liebsten zu verletzten. Ja, man entscheidet sich zu oft falsch im „alter“.

Aus Bequemlichkeit und nicht aus dem Herzen heraus. Warum ist das so???? Warum?! Vernunft ist was für Menschen ohne Herz, dieser Spruch passt irgendwie...Ich könnte hier noch Seitenlang über Liebe schreiben.... Aber diese eine Frage, kann ich nicht beantworten.... Wenn sich zwei Menschen treffen und merken, verdammt das ist es.....warum macht man dann das Falsche?! Eine ewig unbeantwortete Frage!

In diesem Sinne

Eure Melli