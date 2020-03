Die gemeinsame Zeit im Fuchsgehege ist nun zu Ende: Nachdem die zwei Steppenfuchsweibchen aus Stralsund Anfang Januar in den Tierpark Recklinghausen gezogen waren, traten sie am Donnerstag, 19. März, den Heimweg an.

„Steppenfüchse werden in menschlicher Obhut in Deutschland nur noch selten gehalten. Deshalb ist es uns ein Anliegen, den Bestand zu erhalten und zu erweitern. Der Besuch der beiden Fähen hatte zum Ziel, für Nachwuchs zu sorgen“, erklärt Tierparkleiter Stefan Klinger. „Ob dies gelungen ist, wird sich bald herausstellen. Falls wir Erfolg hatten, rechnen wir ab Ende März, Anfang April mit der Geburt von Welpen im Zoo Stralsund.“

Warten auf erfreuliche Nachrichten

Der Tierpark Recklinghausen steht in engem Kontakt mit dem Tierparkleiter aus Stralsund, um die Entwicklung zu verfolgen und Neuigkeiten auszutauschen. „Sobald es erfreuliche Nachrichten gibt, werden wir diese selbstverständlich sofort kundtun“, versichert Klinger.