Weil die Raphaelschule in Recklinghausen Geld für einen neuen Bauwagen braucht, nimmt sie an dem Wettbewerb Waldpreis 2020 teil.

Jeden Freitag fahren zehn Schüler der Raphaelschule in den Wald. Zwischen 13 und 16 Jahre alt sind die Jugendlichen, die zusammen mit Theo Manns, einem ehemaligen Lehrer der Schule in die Haard fahren, um gemeinsam einen Waldtag zu verbringen. "Die Schüler sollen die Natur erleben, ein Ökobewusstsein und auch Selbstbewusstsein entwickeln", erklärt der Pädagoge.

Seit 15 Jahren gibt es dieses Projekt, welches den Jugendlichen, die teilweise mehrfach behindert sind, den Wald näher bringen soll. Bis vor zwei Jahren konnte die Gruppe dabei einen ausrangierten Bauwagen als Anlaufstation, Materiallager und Wetterschutz nutzen. Dann ließ das Orkantief Friederike eine Kiefer auf den Bauwagen krachen; der Wagen war vollkommen zerstört, die Waldgruppe plötzlich "obdachlos".

"Wir haben den Wagen für unser Werkzeug, aber auch als Unterschlupf und für unsere Mahlzeiten genutzt", so Theo Manns. Seit zwei Jahren müssen die Schüler nun vor oder nach dem Waldbesuch ihr Essen in der Schule einnehmen.

Nun soll ein gebrauchter Wagen gekauft werden. "Solch ein Wagen kostet rund 2000 Euro", weiß Theo Manns. Daher nimmt die Schule an dem Wettbewerb Waldpreis 2020 des Ökoenergieversorgers Sauber Energie teil, um ein Preisgeld zu gewinnen. Schließlich winken dem Gewinner 2500 Euro, der Zweitplatzierte erhält 2000 Euro und der Drittplatzierte 1500 Euro. Für die Plätze vier bis zwölf gibt es immerhin zwischen 500 und 1000 Euro.

Wer die Waldgruppe unterstützen möchte, kann seine Stimme noch bis Montag, 23. März, 10 Uhr online unter sauber-waldpreis.de/projekte/5e3ef33831950208cf1edd15 abgeben.

Das Waldprojekt