Die ABC-Bande des Evangelischen Familienzentrums Arche aus Recklinghausen hat beim Wettbewerb „LogistiKids 2020“ den dritten Platz belegt.

Nachdem NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart den Kindern Ende Januar bei der Bekanntgabe der Sieger bereits online gratuliert hat, überreichte nun Daniel Janning von der IHK Nord Westfalen Pokal, Urkunde, Spielzeugbagger und 500 Euro Preisgeld persönlich.

Ausrichter von „LogistiKids“ sind die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen und das Kompetenznetz Logistik.NRW.

Bedeutung der Logistik

Mit dem Ideenwettbewerb wollen sie Kindern auf spielerische Weise die Bedeutung der Logistik für einen funktionierenden Alltag näherbringen. „Wir sind jedes Jahr aufs Neue überrascht, mit welchem Engagement und mit welcher Kreativität sich die Kinder mit den Fragestellungen beschäftigen“, erklärt Daniel Janning, Teamleiter Verkehr und Mobilität bei der IHK Nord Westfalen.

„LogistiKids“ wird in zwei Kategorien für Kindergärten und Kitas sowie für Grundschulen ausgeschrieben.

„Wie kommt der Sand in den Sandkasten?“

„Wie kommt der Sand in den Sandkasten?“ lautete die Wettbewerbsfrage für die Kindergärten und Kitas. „Passend zur Fragestellung wurde der Außenbereich der Arche umgestaltet, dazu gehörte auch der Austausch des Sandes in den Sandkästen“, berichtet Kirsten Gasch, Kindergartenleiterin im Evangelischen Familienzentrum Arche.

Um einen Einstieg in das Thema zu finden, interviewten die Kinder den Lkw-Fahrer, der den Sand zum Kindergarten lieferte und erfuhren dabei, dass der Sand aus Haltern am See stammt.

Kinder besuchten Betonwerk

„Da ein Besuch in Haltern am See nicht möglich war, besuchten wir mit den Kindern eine nahegelegenes Betonwerk, wo sie noch mehr über den Sand und die Logistik dahinter erfuhren. Am Ende des Projekts spielten die Kinder den Weg des Sandes im frisch befüllten Sandkasten nach und bastelten eine Erzählschiene, um auch anderen Kindern den Weg des Sandes erklären zu können“, berichtet Erzieherin Katharina Kopec. Sie hatte gemeinsam mit ihrer Kollegin Gudrun Holz das Projekt mit den Kindern durchgeführt.

Der Beitrag der Recklinghäuser Kids überzeugte die Wettbewerbsjury, in der Vertreter von Wirtschaftsministerium, Verband Verkehrswirtschaft und Logistik NRW, Kompetenznetz Logistik NRW und IHKs die Projektarbeiten bewerteten.

Insgesamt hatten 40 Grundschulen und Kitas in Nordrhein-Westfalen Beiträge angemeldet.

Informationen zu LogistiKids