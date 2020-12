Erfolgreich hat sich Bürgermeister Christoph Tesche bei der Bundesagentur für Arbeit dafür eingesetzt, rund um das ehemalige Telekom-Gebäude an der Lessingstraße den Parkdruck zu reduzieren. Dieser hatte sich verstärkt, nachdem neben der Agentur für Arbeit auch der Inkasso-Service der Bundesagentur für Arbeit dort eingezogen war.

Zunächst hatte die Bundesagentur für Arbeit darauf verzichtet, für ihre inzwischen rund 300 Beschäftigten Parkplätze auf einem an der Lessingstraße gelegenen Parkdeck anzumieten, auf dem in ausreichender Zahl Abstellmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Das hatte in den vergangenen Monaten zu Beschwerden von Anwohnern des Westviertels geführt.

Zugeparkte Bürgersteige

Bürgersteige wurden zugeparkt, Eltern fürchteten um die Sicherheit ihrer Kinder auf dem Schulweg und immer wieder kam es auch zu Problemen für die Müllabfuhr.

Nachdem Beschwerden vor Ort keine Wirkung gezeigt hatten, schrieb Bürgermeister Christoph Tesche in Absprache mit dem Leiter der Arbeitsagentur in Recklinghausen, Frank Benlöken, schließlich Anfang Oktober direkt an den Vorsitzenden des Vorstandes der Bundesagentur für Arbeit in der Nürnberger Zentrale, Detlef Scheele. Ausführlich schilderte er die unzumutbaren Belastungen im Wohngebiet. Der Brief Tesches verfehlte seine Wirkung nicht. Mittlerweile ist Post aus Nürnberg im Rathaus eingegangen. Die Bundesagentur hat auf dem benachbarten Parkdeck 100 Stellplätze für ihre Mitarbeitenden angemietet.

„Natürlich freue ich mich, dass es auch durch die gute Zusammenarbeit mit Herrn Benlöken gelungen ist, die Verantwortlichen in Nürnberg von der Notwendigkeit dieser Maßnahme zu überzeugen. Die Parkplätze können offenbar sofort genutzt werden, was sicher zu einer deutlichen Entspannung der Situation führen wird“, sagte Bürgermeister Tesche.