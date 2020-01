Vor wenigen Tagen schrieb ich Herrn Bürgermeister Wewers aus Oer-Erkenschwick an, um ein wenig mehr Erkenntnis zu seiner Aussage auf seiner Facebook-Seite zu erlangen. Die Anfrage kann man hier nachlesen.

Nun stelle ich schon sein einigen Jahren regelmäßig Anfragen an Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker in der Hoffnung auf Erkenntnis. Aber die bleibt oftmals aus. Dieser rote Faden ist allerdings erkennbar. Wenn das dann keine Erkenntnis ist.

Freundlicherweise reagierte Herr Wewers mit einem Post auf seiner Facebookseite. Auf ein offizielles Schreiben aus dem Rathaus wartend und noch rückfragend, ob meine weiteren Fragen beantwortet würden, wurde geschwiegen. Ich deute dieses Schweigen mal als ein „Da kommt nichts mehr“.

Da ich Herrn Wewers versprochen habe, auch seine Antwort zu veröffentlichen, werde ich es hiermit auch tun:

„Sandra Stoffers, ich mache es mal kurz.“

Schade!

„Die letzte Angelegenheit in Sachen Beleidigung über soziale Netzwerke wird gerade durch einen Anwalt bearbeitet und betrifft einen Beamten meiner Verwaltung. Angriffe auf Rettungskräfte und Mitarbeiter der Verwaltung hat es in Oer-Erkenschwick wiederholt gegeben.“

Wir wissen leider noch immer nicht, um welch ein Ausmaß es sich handelt. Um wirklich Erkenntnisse zu erlangen, wie die Situation tatsächlich in Oer-Erkenschwick ist, bedarf es an konkreten Zahlen, die eine entsprechende Entwicklung aufzeigen. Wie sind die Tendenzen, in welchen Bezirken finden diese Fälle statt? Nur so können auch Fälle eingegrenzt werden, will man lösen. Aber einen Lösungsansatz zeigt Herrn Wewers leider nicht auf.

Dass man seine Mitarbeiter schützt, ist sogar die gesetzliche Aufgabe eines Vorgesetzten. Man nennt dies „Fürsorgepflicht“. Wieso also erwähnt Herr Wewers eine Situation, die er in seiner Funktion sowieso erfüllen muss? Davon sollten wir BürgerInnen sogar ausgehen.

„Frau Stoffers, auch wenn das Rathaus geschlossen ist, gibt es Mitarbeiter die arbeiten. Insbesondere der Baubetriebshof, das Ordnungsamt und die Feuerwehr sind auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten im Dienst.“

Also bezog sich die Statusmeldung nun auf den Zeitraum zwischen Weihnachten und Silvester? Handelt es sich hier um eine individuelle Momentaufnahme? Oder bezieht sich seine Statusmeldung auf Fälle, die das ganze Jahr über stattgefunden haben? Es wird noch immer nicht deutlich, was genau Herr Wewers mit seiner Statusmeldung bezwecken will.

„Sie scheinen meine Aussage ja regelrecht anzuzweifeln. Um nicht Gefahr zu laufen, dass durch Ihren Beitrag die Dinge verharmlost werden hier ein Beispiel aus Köln aus der jüngsten Vergangenheit.“

Und nun passiert es schon wieder. Wie bereits in meiner Anfrage verdeutlicht, scheint Herr Wewers Aussagen anderer falsch zu verstehen. Oder ist das eine bewusste Rhetorik, den Kommunikationspartner nicht ernst nehmen zu wollen? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ist seine Kommunikation bewusst so gewählt, birgt sie eine Gefahr für weitere zielführende und lösungsorientierte Gespräche in dieser Stadt. Ist sie nicht bewusst gewählt, wäre hier zu raten, die Kommunikation zu reflektieren und den Gesprächspartner zu respektieren.

Herr Wewers zeigt mit dieser Aussage, dass er die Ernsthaftigkeit meiner Anfrage leider nicht verstanden hat oder verstehen will. Auch das kann ich nicht beurteilen. Jedoch zeigt seine Statusmeldung vom 3. Januar 2020 populistische Züge. Die von ihm benannten Themen werden nicht weiter differenziert und BürgerInnen lassen sich durch Meldungen dieser Art emotional einsammeln. Das ist nicht gut.

Populismus wird gerne benutzt, will man mit einfachen Wahrheiten und Themen größtmögliche Aufmerksamkeit für sich gewinnen. Der informative Nenner wird ganz niedrig angesetzt, dass der allgemeine Bürger sich irgendwo in einer Aussage angesprochen fühlt.

Populismus wird nicht konkret. Im Allgemeinen werden einfache Lösungen angeboten. Herr Wewers bietet überhaupt keine Lösungen an. Zudem beläuft sich die Rhetorik auf ein schwarz-weiß-denken. Hier die Guten, da die Bösen. Die Differenzierung komplizierter Themen findet überhaupt nicht statt. Somit muss man sich nicht positionieren und wird beliebig.

In Herrn Wewers Statusmeldung findet sich eine ähnliche Rhetorik wieder.

Populismus ist erst mal nichts mehr, als ein rhetorisches Mittel der Kommunikation. Es ist nur wichtig zu wissen, was mit dieser Form der Kommunikation bezweckt werden soll. Ich bediene mich in meinen Texten auch manchmal einer populistischen Rhetorik. Das passiert zumeist in den Anfängen eines Textes, um den Leser für den weiteren Inhalt zu interessieren. Nur löst sich dieser dann in entsprechenden informativen Links, einer differenzierten Argumentation oder ggf. Lösungsansätzen auf. Nur eins kann man meiner Rhetorik nicht nachsagen: Dass ich beliebig sein will. Also bleibt abzuwarten, wie sich Herr Wewers künftig positioniert.

Weiter geht es mit der Antwort.

Am Ende der Reaktion von Herrn Wewers auf seiner Bürgermeister-Facebookseite erhalten wir noch einen Link zu einem Fall, der in Köln passiert ist. Ein Mitarbeiter einer Vollstreckungsbehörde wurde getötet. Hierbei wird auch nicht weiter differenziert, welche Situation genau hinter dem Tötungsdelikt steht. Und wie man so schön in der örtlichen Facebookgruppe liest, darf gefragt werden: „Was hat das mit Oer-Erkenschwick zu tun?“

Aber nun wird es besonders heikel für Herrn Wewers:

„Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich Namen und Funktionen von betroffenen Mitarbeitern und bei laufenden Verfahren keine Details nenne. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.“

Ein Interesse an persönlichen Daten habe ich nie bekundet, würde es auch niemals tun, weil mir Datenschutz heilig ist. Aber dann kam es doch ganz anders, als kurz nach dieser Antwort Adressen von BürgerInnen im Ratsinformationssystem der Stadt veröffentlicht wurden.

DIE PARTEI Oer-Erkenschwick entdeckte dies am 7. Januar 2020. Am 8. Januar morgens wurden die Daten dann aus dem Netz genommen. Viel zu spät!

JETZT wäre die Möglichkeit für Herrn Bürgermeister Wewers gewesen, eine Statusmeldung zu veröffentlichen. Haltung bewahren und sich entschuldigen. Eine Entschuldigung ist bis zur Veröffentlichung dieses Textes noch nicht erfolgt.

Sollte es sich um einen Fehler gehandelt haben, ist dieser schon schlimm genug. Aber im Netz gibt es auch Menschen, die nicht an einen Fehler glauben. Daran kann man erkennen, wie desolat das Vertrauen in dieser Stadt an mancher Stelle ist. Und wie kann man Vertrauen herstellen? Durch Kommunikation, Transparenz und Haltung. Das Organigramm der Stadt Oer-Erkenschwick zeigt auch keinen Datenschutzbeauftragten. Wie sollen Fehler dieser Art dann künftig vermieden werden? Gibt es Schulungen in Sachen Datenschutz?

Meine Frage, welche Haltung Herr Wewers hat, bzw. welche Linie er verfolgt, ließ er leider unbeantwortet. Ist er nun für Datenschutz, aber handelt anders? Zu einer Differenzierung zum Thema „Gewalt gegen Polizisten“ kam gar keine Reaktion. (Der RBB hat mir auf Anfrage einen Link zugesandt, der folgendes Thema recherchiert hat: Polizeigewalt - Wenn Einsätze aus dem Ruder laufen ). BürgerInnen der Stadt Oer-Erkenschwick greifen seine Mitarbeiter an. Aber wie will er das lösen? Keine Reaktion. Aber er gibt sich grollig und stinksauer.

Welch einen Wahlkampf werden wir wohl erleben? Gerade erst wurde Carsten Wewers mit sozialistischen fast 100% als Bürgermeisterkandidat gewählt. Können wir auf Anspruch hoffen oder folgen dann doch lieber einfache Wahrheiten? Ich persönlich wünsche mir mehr Substanz, denn es geht darum, zu wissen, in welch einer Stadt wir leben wollen. Wird der Neoliberalismus vorangetrieben und mehr privatisiert? Wie wird die soziale Struktur politisch aufgestellt? Welche Konzepte sind geplant? Wo geht es hin?

Es bleiben so viele Fragen offen, so dass ich nur mit einem Zitat aus Goethes Faust abschließen kann: