Die „ Hexenjagd“ beginnt!

Nicht zufällig möchte ich diese Parallele ziehen. Es waren nicht nur „Hexen“, Wissenschaftler wie Galilei, andersdenkende Minderheiten oder Juden. Schon oft wurden in Europa Menschen diskriminiert.

...und wir dachten,dass es sich nicht wiederholen wird!

Doch genau jetzt gehen wir wieder diesen gefährlichen und abstoßenden Weg!

Hatten wir nicht Gesetze in Europa,die uns vor ungleicher Behandlung schützen sollten erlassen?

Wie viel sind diese wirklich wert, wenn es darauf ankommt?

Wie leicht werden kritische Stimmen und Gesetze plötzlich ignoriert oder gar torpediert!

Schockierende Bilder aus Frankreich: Menschen die nicht einkaufen dürfen,wenn sie keine GGG Nachweise haben!

Der Europapark in Deutschland verteilt am Eingang verschiedenfarbige Armbändchen für Geimpft,Genesen und Getestet! Ist das nicht diskriminierend???

Werden wir auf den Straßen und im Supermarkt auch bald Armbinden verteilen oder gar nicht erst eingelassen ???

In kommunistischen Diktaturen braucht man gewöhnlich einen Parteiausweis um ein „normales“ Leben führen zu dürfen. Wird es hier jetzt für immer der Impfausweis sein, der uns zu „normalen“ Menschen macht?

Warum müssen sich Geimpfte oder Genesene nicht auch testen lassen??? Das ist keineswegs logisch, so wie auch viele andere Entscheidungen es nicht waren.

Warum sollen diese Tests plötzlich bezahlt werden, obwohl gesunde Menschen auch nicht infektiöser sind, als geimpfte und genesene?

Warum werden Menschen so unter Druck gesetzt und quasi zur Impfung gezwungen?

Lassen sich da nicht leicht unseriöse Praktiken erkennen?

Wir wollten diese Hexenjagd natürlich nie! Doch die Büchse der Pandora ist geöffnet!

Jeder der die Schullektüre „Die Welle“ gelesen hat, weiß wie leicht Menschen manipuliert werden können, welche Eigendynamik sich plötzlich entwickelt.

Dabei ist der Weg zur Hölle, gepflastert mit "guten" Absichten.

Dies soll kein politisches Statement sein, eher eins der Vernunft, der Sorge, der Menschlichkeit.

Durch meine Recherchen weiß ich, dass ich vielen damit aus der Seele spreche.

Werden unsere Kinder in der Schule jetzt nicht nur gemobbt und diskriminiert, weil sie den „falschen“ Fußballverein mögen, sondern auch weil sie nicht geimpft sind und sich ständig testen lassen müssen? Dürfen sie überhaupt noch an irgendwelchen Aktivitäten teilnehmen wenn sie einfach nur GESUNDE KINDER sind???

Das alles hätte niemals so passieren dürfen, besonders nicht in Deutschland!

...ganz besonders nicht in Deutschland!!!

Das Parlament wurde umgangen! Gesetzte und Grundrechte wurde einfach so geändert!!!

Dutzende unsinnige Entscheidungen und Regeln wurden aufgestellt!!!

Macht nur mir dieser Zustand sorgen??? NEIN!!!

Zum Glück nicht! ...aber keine der großen Parteien unternimmt etwas dagegen. Sie rechtfertigen sich nur, unterdrücken anders denkende kluge Köpfe, wundern sich jedoch über fallende Beliebtheitszahlen bei den Wählern.

Wacht auf ,ihr Schlafmützen!!!

Generell sind wir Deutschen liebe Schläfchen,die einfach nur ein ruhiges Leben führen wollen.

Dazu brauchen wir aber kompetente Hirten, die uns nicht spalten, verdummen, und aussaugen!

Die Wahlen und „Der Winter ist nah“! Entweder kehren wir zur Vernunft zurück oder es wird ein harter Winter, besonders für die Minderheiten und die Rechtsstaatlichkeit!