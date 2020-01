Gelsenwasser lässt Bürger auf dem Trockenen sitzen

Spaziergängern im Schimmelsheider Park wird es bereits aufgefallen sein... der Weg über den Sportplatz in den Wald ist abgesperrt. Im Weg klafft ein Loch. "Das ist ja ärgerlich", sagt der Mann mit seinem gefleckten Mischlingshund, als er über die Absperrung lugt. Jetzt müsse er den Umweg außen herum gehen. Richtig ärgerlich ist es aber für die Anwohner. Denn Grund für die Sperrung ist ein Leck in der Wasserleitung. So sitzt man dort seit Donnerstag wortwörtlich auf dem Trockenen.



Die Leitung versorgt das Wohnhaus im Schimmelsheider Park mit Wasser. Jetzt ist der Hahn abgedreht, bis das Leck geflickt ist. Kein fließendes Wasser, keine Dusche, keine Waschmaschine... Doch Hilfe lässt auf sich warten. Schnell Abhilfe schaffen könnte die Gelsenwasser, die von der Stadt Recklinghausen mit der Wahrung der Wasserversorgung auf dem Stadtgebiet betraut ist. Diese weigert sich allerdings tätig zu werden, weil es sich bei der Leitung um eine private Leitung handele und man nicht zuständig wäre.

Die Rede ist hier von rund 300 Meter Leitung auf öffentlichem Grund. Entsprechend hatten die Bewohner des Hauses den eingetretenen Schaden nicht bemerkt. Dies haben aufmerksame Spaziergänger, die bereits vier Wochen zuvor der Stadt meldeten, es würde Wasser aus dem Boden sprudeln. Erst zahlreiche Meldungen später wurde man seitens der Stadt tätig und nahm die Stelle in Augenschein. Daraufhin wurden dann auch endlich die betroffenen Hausbesitzer informiert. Der darauf folgende Blick auf die Wasseruhr, die historisch bedingt im Nachbarhaus ist, war ernüchternd. 4000 Kubik Wasser waren bereits im Erdreich versickert - auf Kosten des jungen Paares, das erst seit drei Jahren dort wohnt.

Das sich die Wasseruhr im Nachbarhaus befindet, fand man anfangs schon merkwürdig, ließ sich aber dadurch erklären, dass das gesamte Areal damals im Besitz einer Familie war. Dann wurde das Grundstück mit dem Haus in private Hände und das daneben liegende Stück an die Stadt verkauft. Dort befindet sich aktuell der Sportplatz der Schule an der Wasserbank. Was man damals wohl versäumte, war die Situation der Wasserleitung zu klären, die seitdem auf öffentlichem Boden liegt - die Zeche darf jetzt Jahrzehnte später der Bürger zahlen. Denn dadurch, dass die beschädigte Leitung sich nicht auf dem Grundstück befindet, wird auch nicht die Wohn- und Gebäudeversicherung der Hausbesitzer für den Schaden einstehen. Es muss nun schnellstmöglich ein Tiefbauunternehmen gefunden werden, welches die Leitung freilegen kann. Dafür wird wiederum die Genehmigung der Stadt benötigt. Eine paradoxe Situation.