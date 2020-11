Leserbrief an die RZ

Grünen-Ratsherr in Recklinghausen agiert skandalös!

von: Dr. Dr. PhDr. Joachim Seeger, RE-Nord

Besitzt Herr Puschmann so wenig Geschichtskenntnisse, dass er das Ermächtigungsgesetz der Nazis von 1933 mit dem aktuellen Gesetzentwurf der Bundesregierung im Zusammenhang der Corona-Pandemie vergleicht? Was haben solche Menschen eigentlich im Geschichtsunterricht gelernt? Sollte der Nationalsozialismus dann nicht noch mehr im Unterricht thematisiert werden? Ist Herr Puschmann gar den sogenannten Verschwörungstheoretikern zuzuordnen? Seit das Corona-Virus Europa erreicht hat und die Regierungen zum Schutz der Bevölkerung einschneidende Gegenmaßnahmen ergriffen haben, entstehen und verbreiten sich auch die skurrilsten Verschwörungstheorien zum Corona-Virus. Die schrecklichen Exzesse in der Zeit von 1933-1945 machen zugleich deutlich, wohin ein solches Verschwörungsdenken führen kann. Bündnis 90/Die Grünen in Recklinghausen müssen sich sehr schnell von solchen Vertretern trennen, um zukünftig noch glaubhaft in der Politik auftreten zu können. Da reicht kein halbherziges Vorgehen, sondern eine klare Trennungslinie ist gefragt!