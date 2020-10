Die Infektionszahlen in der Corona-Pandemie sind auch in Recklinghausen in den vergangenen Wochen stark angestiegen. Deshalb hat der Kreis zusätzliche Maßnahmen wie die Maskenpflicht in einigen stark frequentierten Bereichen verfügt. „Es bleibt aber natürlich auch wichtig, sich an die Regeln zu halten, die bereits seit Wochen gelten“, betont Bürgermeister Christoph Tesche.

Um die Gastronomie und den Handel genau dabei zu unterstützen, hat die Wirtschaftsförderung im Rathaus in Abstimmung mit DEHOGA-Sprecher Uwe Suberg ein Formular entwickelt, mit dem die vorgeschriebene Erhebung der Kontaktdaten von Gästen und Kunden unproblematisch abgewickelt werden kann.

Bei einem Treffen im Rathaus sind die Gastronomen auf diesen Service hingewiesen worden. In dieser Woche läuft die Verteilung von 2000 Blöcken, die auch in Einzelhandelsgeschäften zum Einsatz kommen können. Die Formulare sind gelocht und können durch die Unternehmen so zur Aufbewahrung direkt abgeheftet werden.

„Wenn die Blöcke vergriffen sind, können wir ohne große Probleme kurzfristig neue Formulare drucken lassen“, erklärte der Erste Beigeordnete Ekkehard Grunwald. „Wir wollen alle unbedingt einen zweiten Lockdown zu verhindern. Als Stadt wollen wir dort, wo wir können, unseren Beitrag dazu leisten. Dabei können hoffentlich auch solch kleine Maßnahmen wie die Ausgabe der Blöcke für Gastronomie und Handel helfen.“