Bald heißt es wieder „In die Pedale, fertig, los!“ Vom 5. bis 21. September fährt Recklinghausen erneut mit vielen deutschen Städten beim Stadtradeln um die Wette. Mit dabei sind Kommunalpolitiker- und politikerinnen, Schulklassen, Vereine, Unternehmen und Bürger, die sich für die Förderung des Radverkehrs, den Klimaschutz und Lebensqualität einsetzen. Ganz gleich, ob beruflich oder privat – Hauptsache CO2-frei.

„Nachdem wir 2019 eine Rekordteilnehmerzahl verzeichnen konnte, hoffe ich auch in diesem Jahr auf zahlreiche motivierte Radlerinnen und Radler“, sagt Bürgermeister Christoph Tesche. "Es ist uns ein wichtiges Anliegen, den Radverkehr in unserer Stadt zu fördern, um unseren Bürgerinnen und Bürgern den Umstieg auf das Fahrrad zu erleichtern und zeitgleich einen Beitrag in Sachen Klimaschutz zu leisten.“

In Teams sollen innerhalb der drei Aktionswochen beruflich und privat möglichst viele Radkilometer zurückzulegt werden, um ein Zeichen für das Fahrrad als klimafreundliches und gesundheitsförderndes Verkehrsmittel zu setzen.

Infos zum Mitmachen

Das Mitmachen beim STADTRADELN 2020 ist ganz einfach. Dazu gründet man ein Team oder schließt sich einem bestehenden an. Teilnehmen kann jede*r, die/der in Recklinghausen wohnt, arbeitet oder zur Schule geht. Teams bilden können selbstverständlich auch Schulklassen, Unternehmen, Organisationen, Vereine, Stadtteile und Nachbarschaften – je mehr Teams, desto besser. Die Anmeldung ist ab sofort unter www.stadtradeln.de möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online unter stadtradeln.de eingetragen oder direkt über die STADTRADELN-App getrackt werden. In fünf Größenklassen werden die fahrradaktivsten Kommunalparlamente sowie Kommunen mit den meisten Radkilometern (absolut) prämiert. Die Kommunen- und Teamergebnisse werden unter stadtradeln.de/ergebnisse bzw. auf der Unterseite der Kommunen veröffentlicht.

Hintergrund

Stadtradeln ist eine deutschlandweite Kampagne des Klima-Bündnisses, dem größten kommunalen Netzwerk zum Klimaschutz. Ein voller Erfolg war für Recklinghausen das STADTRADELN 2019: Innerhalb des dreiwöchigen Aktionszeitraumes hatte sich die Teilnehmerzahl mit 1.258 Radler*innen in 115 Teams im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.

Weitere Informationen gibt es unter www.recklinghausen.de und www.stadtradeln.de