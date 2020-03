Wilhelm Neurohr:

Wie die Krise uns und unser Zusammenleben radikal und dauerhaft verändern wird

Die Corona-Krise hält derzeit die Welt in Atem – oder nimmt ihr den Atem.

Begreifen wir die Pandemie als einen Weckruf für grundlegendes Umdenken und notwendige Verhaltensänderungen nach überstandener Krise? Selten passte der Weisheitsspruch von der „Krise als Chance“ treffender als bei der globalen Corona-Krise.

Es wird danach nichts mehr so sein wie vorher. Deshalb ist das politische und wirtschaftliche Bestreben, danach alsbald wieder zum vorherigen „normalen“ Zustand möglichst unverändert zurückzukehren, zum Scheitern verurteilt.

Der Zukunftsgewinn wird trotz aller Einbußen ein ganz anderer sein als in den bisherigen Denkkategorien und Handlungsstrategien. Wenn nicht jetzt, wann dann sollen die sozialen und ökologischen Herausforderungen der Menschheit eine neue Richtung bekommen, die sie eigentlich schon lange vorher gebraucht hätten? Doch ohne inneren Wandel des Einzelnen gibt es keine äußeren Veränderungen und keine Entwicklung der Gesellschaft.

Darüber nachzusinnen, haben wir dank dem Virus hinreichend Zeit und Gelegenheit während der weltweit verordneten Quarantäne. Durch die erheblich eingeschränkten Sozialkontakte, die man nicht gleichwertig digitalisieren kann, wurden wir auf uns selbst zurückgeworfen und zugleich zum Blick auf die Weltgemeinschaft veranlasst.

„Wenn man bedenkt, dass sich die Persönlichkeit des Menschen durch soziale Interaktion entwickelt, dann müssen wir uns fragen, was die zunehmende Isolation in jedem Einzelnen bewirkt. Auf der Suche nach dem eigenen Lebenssinn erkennen wir, dass wir uns vor allem durch soziale Interaktion des Beitrags bewusst werden, den wir für die Gemeinschaft leisten können, indem wir Verständnis für die Bedürfnisse anderer entwickeln. Ein Leben in Isolation läuft daher fast immer Gefahr, seinen Sinn zu verlieren.“ Dr. Ha Vinh Tho (in „Der Glücksstandard“ 2019, zur praktischen Umsetzung des Bruttonationalglücks in Buthan)

Der vollständige Artikel ist hier abrufbar:

INHALTSÜBERSICHT:

Erzwungener Lernprozess der gesamten Gesellschaft als Befreiungsschlag

Corona-Krise trifft die Ärmsten am Härtesten und verlockt die Wirtschaftliberalen

Hedgefonds spekulieren auf Börsenverluste von Unternehmen infolge Pandemie



Die Sorge um demokratische Freiheitsrechte in Krisenzeiten und danach



Corona als Vorwand für Außerkraftsetzen von Menschenrechten für Flüchtlinge



Kommt nach Corona eine kooperative Solidarwirtschaft für das Gemeinwohl?



Die vergessenen Todesopfer durch Kriege und rücksichtsloses Wirtschaften



Mit den ökologischen Sünden haben wir uns die Seuchen selber zugetrieben



Zunehmende Allergien und Epidemien treffen auf kranke Gesundheitssysteme

Gesundheit ist ein Menschenrecht - auch außerhalb von Krisenzeiten

Die Seuche des Vergessens und Verdrängens in der Gesundheitspolitik

Wird die Corona-Krise zu einem nachhaltigen Bewusstseinswandel führen?



Krisen bringen die Menschen zusammen und fördern die Solidarität



Die vielen Opfer der Seuchen nicht vergessen



Die neue Zeitrechnung nach Corona



Änderung der persönlichen Lebensgestaltung

"Die Krise verändert unsere Gesellschaft radikal"





„Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen“. (Max Frisch)